Fête des jonquilles à Le Tourneur Souleuvre en Bocage, 27 mars 2022, Souleuvre en Bocage.

Fête des jonquilles à Le Tourneur Le Tourneur Le Moulin Pinel Souleuvre en Bocage

2022-03-27 – 2022-03-27 Le Tourneur Le Moulin Pinel

Souleuvre en Bocage Calvados

La traditionnelle fête des jonquilles est de retour! une kermesse, des jeux, diverses animations vous seront proposées. Ainsi que les randonnées VTT et pédestre dans le très beau cadre du Moulin Pinel et bien sûr la cueillette des jonquilles… Concerts avec le groupe AMS à 12h puis Golden Hedge à 15h30. Buvette et restauration sur place dès le midi ou bien encore matinée tripes sur réservation.

La traditionnelle fête des jonquilles est de retour! une kermesse, des jeux, diverses animations vous seront proposées. Ainsi que les randonnées VTT et pédestre dans le très beau cadre du Moulin Pinel et bien sûr la cueillette des jonquilles……

fetedesjonquilles@gmail.com +33 6 43 03 64 08

La traditionnelle fête des jonquilles est de retour! une kermesse, des jeux, diverses animations vous seront proposées. Ainsi que les randonnées VTT et pédestre dans le très beau cadre du Moulin Pinel et bien sûr la cueillette des jonquilles… Concerts avec le groupe AMS à 12h puis Golden Hedge à 15h30. Buvette et restauration sur place dès le midi ou bien encore matinée tripes sur réservation.

Le Tourneur Le Moulin Pinel Souleuvre en Bocage

dernière mise à jour : 2022-03-07 par