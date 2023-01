FÊTE DES JEUX D’ANTAN Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Catégories d’Évènement: Mayenne

2023-07-30 14:00:00 – 2023-07-30 18:00:00 Sainte-Suzanne-et-Chammes

Mayenne Divers jeux pour toute la famille: tir à la corde, jeux d’adresse, jeux de force, parcours de vitesse…

Organisé par Médiéville 53.

Buvette sur place

Gratuit medieville53@orange.fr +33 2 43 01 41 91 Sainte-Suzanne-et-Chammes

