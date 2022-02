Fête des Jardins Thiron-Gardais Thiron-Gardais Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Thiron-Gardais Eure-et-Loir Thiron-Gardais Cet événement est le rendez-vous percheron des passionnés de jardins et des jardiniers, professionnels et amateurs. Venez découvrir 30 exposants autour du jardin, mais aussi des conférences, des ateliers, et des animations ! contact@collegeroyal-thirongardais.com +33 2 37 49 79 54 http://www.collegeroyal-thirongardais.com/ Collège Royal et Militaire

