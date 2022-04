Fête des Jardins Saint-Aubin de Médoc Jardins de la Bergerie, 1 mai 2022, Saint-Aubin de Médoc.

Fête des Jardins Saint-Aubin de Médoc

Jardins de la Bergerie, le dimanche 1 mai à 09:30

**PROGRAMME :** [https://www.saint-aubin-de-medoc.fr/…/fete-des-jardins…/](https://www.saint-aubin-de-medoc.fr/…/fete-des-jardins…/) **Saint-Aubin de Médoc organise la 4ème édition de sa Fête des Jardins. Après le succès de l’édition 2021 qui a réuni plus de 3 000 visiteurs, la commune ancre définitivement cette manifestation dans les évènements incontournables du Printemps.** ?? ?‍??‍? Au sein d’une nature verdoyante, cette manifestation propose aux amoureux du jardinage de découvrir une multitude d’activités et de stands regroupant pépiniéristes, producteurs locaux et professionnels de l’aménagement paysager (jardiniers, élagueurs etc.). Nouveauté cette année avec la présence de vivaces et d’agrumes. ??? Un marché gourmand dédié aux produits locaux et artisanaux sera installé au centre de la manifestation. Au programme, miel du Médoc, asperges blanches de Carcans, poissons fumés du médoc et autres richesses de notre terroir. ? ?Lors de cette manifestation conviviale, la commune proposera de nombreuses animations dont, notamment, l’atelier « plantations et pollinisateurs » proposé par l’association Ecosite du Bourgailh. Les participants planteront des graines de plantes vivaces mellifères dans des godets et pourront repartir avec. L’exposition « Cherchez la p’tite bête ! » vous proposera un zoom sur ces drôles de bêtes qui peuplent nos jardins, si surprenantes dans leurs comportements ! ? Les visiteurs pourront également se restaurer sur place grâce à la présence de plusieurs food trucks tout au long de la journée.

Entrée Libre

Jardins de la Bergerie route de picot 33160 Saint-Aubin de Médoc Villepreux Gironde



2022-05-01T09:30:00 2022-05-01T18:00:00