FÊTE DES JARDINS Forbach

Moselle

FÊTE DES JARDINS Forbach, 22 mai 2022, Forbach. FÊTE DES JARDINS Rue du Parc Parc du Schlossberg Forbach

2022-05-22 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-22 19:00:00 19:00:00 Rue du Parc Parc du Schlossberg

Forbach Moselle Rendez-vous dans les allées du Parc du Schlossberg, de 10h à 19h, pour la première édition de la fête des jardins !

De nombreux exposants (fleuriste, horticulteur, pépiniériste, décorateur, paysagiste, etc…) vous présenteront leur passion et leur savoir-faire et partageront avec vous de précieux conseils personnalisés, pour vous guider dans vos achats.

Cette journée sera une belle opportunité pour découvrir les tendances de l'été et ainsi aménager votre jardin selon vos envies.

