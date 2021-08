Paris Gare de Vaugirard île de France, Paris Fête des jardins et l’agriculture urbaine dans le 15e ! Gare de Vaugirard Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Fête des jardins et l’agriculture urbaine dans le 15e ! Gare de Vaugirard, 25 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 10h à 17h

gratuit

Pour la 25e année consécutive, les 51 parcs et jardins, les 13 jardins partagés et les 33.000m2 d’agriculture urbaine que compte le 15e, seront à l’honneur dans notre arrondissement, le samedi 25 septembre. . Un marché éphémère de l’agriculture urbaine le long dela petite ceinture Véritable grenier de Paris, le 15e arrondissementcompte une multitude de petits producteurs qui cultivent fruits et légumes desaison tout au long de l’année en exploitant intelligemment chaque mètre carrédisponible : en toiture, en sous-sol ouà la verticale, rien n’est perdu ! Miel, fruits, herbes aromatiques, légumes, houblon, vin… les plus connaisseurs d’entre nous le savent, ilest possible de s’alimenter dans le 15e uniquement grâce auxproducteurs locaux. Ces circuits courts qui contribuent au maillage économiqueet gastronomique de notre territoire sont l’essence de l’agriculture urbaine etde ses bienfaits écologiques. Pour permettre à tous de rencontrer ces acteurs, apprendrede leurs conseils, goûter et acheter leurs produits, la Mairie du 15eorganise ce 25 septembre, de 10h à 17h, le premier marché éphémère del’agriculture urbaine. Cet événement aura lieu dans un site d’exception :l’ancienne gare de Vaugirard, nouvellement rénovée et donnant sur la petiteceinture ferroviaire où le marché proposera ses étals. Une exposition photos sur la biodiversité à Paris sera aussiprésentée à cette occasion. . Les ateliers du square Saint Lambert Au square Saint-Lambert, aux côtés de la fête de Quartier,se tiendront, des ateliers de sensibilisation au recyclage et au tri desdéchets. . Le parc Suzanne Lenglen animé De nombreuses activités seront proposées au parc SuzanneLenglen : • Stands créatifs et jeux : fabrication de godets en origami, rempotage, nichoirspour oiseaux, herbes aromatiques, jeux pourles – de 5 ans ; • Ferme urbaine : visite et animation samedi et dimanche ; • Culture en ville (Parisculteurs) : visite des cultures sur toiture, le samedi25 uniquement ; • Stand jeux de piste autour des arbres remarquables du parc ; • Stand expo photos : photographies du parc prisespar les enfants de l’école des Frères voisin ; • Stand visites : visite du Jardin des senteurs et du Jardin du goût ; • Stand mare ; • Stand sport : activités encadrées par leséducateurs sportifs de la DJS. Course à pied organisée le samedi 25 ; • Stand pôle technique : présentation des travaux qui ont lieu sur l’ensemble desparcs et jardins du 15e, animé par les agentsde maîtrise travaux publics. À noter : l’accès à l’ensemble dessites et activités sera soumis aux règles sanitaires en vigueur le 25septembre. Événements -> Fête / Parade Gare de Vaugirard 397 RUE DE VAUGIRARD Paris 75015

12 : Porte de Versailles (226m) 12 : Convention (630m)

Contact :Mairie du 15e mairie15@paris.fr https://www.facebook.com/mairiedu15e https://twitter.com/mairie15 Événements -> Fête / Parade Étudiants;Urbain;Gourmand;Insolite;Paris nature;Ados;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-09-25T10:00:00+02:00_2021-09-25T17:00:00+02:00

@sirirakkaewgorn

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Gare de Vaugirard Adresse 397 RUE DE VAUGIRARD Ville Paris lieuville Gare de Vaugirard Paris