Monein Monein Monein, Pyrénées-Atlantiques Fête des jardins et de la biodiversité Monein Monein Catégories d’évènement: Monein

Pyrénées-Atlantiques

Fête des jardins et de la biodiversité Monein, 2 octobre 2021, Monein. Fête des jardins et de la biodiversité 2021-10-02 10:00:00 – 2021-10-02 18:00:00

Monein Pyrénées-Atlantiques Monein 16 EUR Marché des producteurs et artisans locaux, animations, conférences, exposition et zone de gratuité.

Repas : Garbure, rôti de veau sauce normande, gratin de pomme de terre, fromage du pays, framboisier. Marché des producteurs et artisans locaux, animations, conférences, exposition et zone de gratuité.

Repas : Garbure, rôti de veau sauce normande, gratin de pomme de terre, fromage du pays, framboisier. Marché des producteurs et artisans locaux, animations, conférences, exposition et zone de gratuité.

Repas : Garbure, rôti de veau sauce normande, gratin de pomme de terre, fromage du pays, framboisier. Bio Casau dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Monein, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Monein Adresse Ville Monein lieuville 43.31974#-0.57948