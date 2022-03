Fête des Jardins des Côtes d’Armor Ploëzal Ploëzal Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ploëzal Côtes d’Armor Ploëzal La Fête des Jardins est de retour ! Cet incontournable rendez-vous printanier autour du jardin ! C’est aussi l’occasion de faire une balade en famille, faire des emplettes pour son jardin, découvrir de nouvelles pratiques de jardinage… Au programme : une quarantaine d’exposants, des spectacles, animations, ateliers, un espace détente, des food trucks, un bar à tisanes… Le 23/04 de 13h à 19h ; le 24/04 de 10h à 19h. +33 2 96 95 62 35 http://www.larochejagu.fr/index.php?page=fete_jardins La Fête des Jardins est de retour ! Cet incontournable rendez-vous printanier autour du jardin ! C’est aussi l’occasion de faire une balade en famille, faire des emplettes pour son jardin, découvrir de nouvelles pratiques de jardinage… Au programme : une quarantaine d’exposants, des spectacles, animations, ateliers, un espace détente, des food trucks, un bar à tisanes… Le 23/04 de 13h à 19h ; le 24/04 de 10h à 19h. Ploëzal

