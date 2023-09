Fête des Jardins de Paris Centre, 20 septembre 2023, .

Du mercredi 20 septembre 2023 au dimanche 24 septembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Découvrez des espaces verts et la végétalisation participative. Profitez de conseils en jardinage. Aiguisez votre sensibilité à la préservation et le développement de la biodiversité, aux enjeux climatiques. Rencontrez les jardinier·e·s, des associations et collectifs actifs de Paris Centre.

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LA VILLE DE PARIS

Atelier

« Prenons-en de la graine ! »

Avec la Médiathèque de la Canopée

Samedi 23 septembre à 16h

Atelier

de découverte des graines, durant 1h : « Leur apparente inertie

cache pouvoirs, vertus, et usages multiples depuis la nuit des temps.

Laissez-vous séduire par la magie des graines… »

Tout public, à partir de 8 ans

Sur inscription par mail à mediatheque.canopee@paris.fr



Médiathèque de la Canopée

10, passage de la Canopée, 1er

RER : Châtelet-Les Halles (lignes A, B, D) – Métro : Châtelet (lignes

1, 4, 7, 11, 14), Les Halles (ligne 4)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite



Jardin Nelson Mandela

Samedi

23 septembre

Kiosques

en fête

– Phasm, la sauterelle de Châtelet, de 16h à 19h

Fort d’une dizaine d’évènements eco-friendly, organisés au sein des kiosques de Paris, Phasm revient en 2023 pour mettre en avant de jeunes talents locaux, avec une intervention de l’association Local Seasonal, qui promeut une alimentation de proximité.

Kiosque du Jardin Nelson

Mandela

32, rue Berger, 1er

RER : Châtelet-Les Halles (lignes A, B, D) – Métro : Châtelet (lignes

1, 7, 11, 14), Les Halles (ligne 4)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite



Square

du Temple – Élie Wiesel

Samedi 23 septembre et dimanche 24 septembre de 14h à 19h

Animations et

ateliers

– Rempotage, création de fleurs en papier et de mini-jardins

– Présentation d’orchidées et conseils d’entretien

– Information sur

les missions et le recrutement des agent·e·s d’accueil et de surveillance et des

agent·e·s de la police municipale

Visites guidées

du square

Jeux

– Reconnaissance des plantes au toucher

– Marelle civique autour du règlement

des parcs et jardins

– Jeu de l’oie « Stop

incivilités »

Kiosques

en fête :

– Les escalaclownettes, samedi de 14h à 19h

Venez à la rencontre d’une joyeuse et

bienveillante troupe de clownettes en action : six femmes de tous âges qui

font des lâchers de clownettes : dans un lieu en extérieur, elles vivent leur

vie de clownettes au contact du public !

– Festival des chœurs LGBTQ+ du Marais, dimanche de 16h à 18h

Les choeurs LGBTQ+ Equivox, Mélo’Men et Podium se réunissent pour un grand concert gratuit de chant choral englobant tous les styles musicaux.

Square du Temple – Élie Wiesel

64, rue de Bretagne, 3e (accueil près du kiosque à musique)

Métro : Temple (ligne 3), Arts et Métiers (lignes 3, 11) – Bus :

Square du Temple (lignes 20, 75)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Académie du Climat

Jeudi 21 septembre de 18h 30 à 21h30

Soirée de lancement de la révision du plan biodiversité de Paris

La biodiversité parisienne est riche mais fragile, la Ville de Paris poursuit sa réflexion pour un nouveau Plan Biodiversité visant à la fois la protection de la faune et de la flore ainsi que le développement de la place de la nature en ville. Conférences, débats, échanges… Tout le programme ici

Samedi 23 septembre

de 14h à 19h, dans la cour intérieure – Dimanche

24 septembre de 12h à 17h, sur la place Baudoyer

Animations, ateliers, jeux, balades et

conférences tout public autour des questions climatiques, des enjeux

environnementaux, de la biodiversité et de la nature en ville. Découvrez le programme en détaillé ici et sur le site de l’Académie du Climat.

Académie du Climat (ancienne mairie du 4e arrondissement)

2, place Baudoyer, 4e

Métro : Pont Marie (ligne 7), Hôtel de Ville (lignes 1, 11) – Bus :

Église

Saint-Gervais (lignes 69, 76, 96)

Lieu

accessible aux personnes à mobilité réduite

Colloque à l’Hôtel de Ville : « Quand l’inaction climatique coûte plus cher que l’action »

Par Marie-Bénédicte Desvallon

Vendredi 22 septembre de 9h15 à 12h30 et de 14h à 17h30, à l’Hôtel de Ville de Paris

A l’occasion de la Fête des Jardins et la semaine du développement durable, ce colloque rassemblera institutions, magistrats, avocats, et ONG, pour une autre approche juridique et judiciaire de la protection de l’environnement.



De 9h15 à 12h30

– 9h15 : propos introductifs

– 9h30 – 10h : « Climat et biodiversité : 2 ODD, une même priorité » , avec Damien Barchiche, directeur du programme « Gouvernance du développement durable » (IDDRI)

– 10h – 11h : « Financement de la transition écologique » , avec la Cour des Comptes, et Marie-Bénédicte Desvallon, avocate au Barreau de Paris

– 11h15 – 11h45 : « Création d’un parquet vert européen » , avec Frédéric Baab, procureur européen

– 11h45 – 12h30 : « Repenser l’évaluation des préjudices » , avec Sarah Rouy, magistrate, et Emilie van der Henst, cadre supérieure chez TRAFFIC

– 14h – 15h30 : « Enjeux transversaux des atteintes au droit de l’environnement : les coûts cachés », avec Corinne Lepage, ancienne ministre de l’Environnement et avocate au Barreau de Paris ; Diana Borniotto, docteure et chercheuse à l’Université Catholique de Louvain ; et Andréa Rigal-Casta, avocate au Barreau de Paris

– 15h45 – 17h : « Renforcement des sanctions et fléchage des amendes », avec Delphine Hedary, conseillère d’Etat, et Thibault Soleilhac, docteur en droit de l’environnement et avocat fiduciaire au Barreau de Lyon

Sur inscription en ligne ici

Visionnez ici le teaser du colloque !

Hôtel de Ville

5, rue de Lobau, 4e

Métro : Hôtel de Ville (lignes 1, 11), Pont Marie (ligne 7) – Bus : Hôtel de Ville (lignes 67, 69, 70, 72, 75, 76, 96)



ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LES JARDINS PARTAGÉS

Consultez le programme détaillé des jardins partagés ici

Fête

des Jardins au Clos des Blancs Manteaux

Samedi 23 septembre et dimanche

24 septembre

Fête

des Jardins au jardin partagé du P’tit Verbois

Samedi 23 septembre

Fête des Jardins au

Jardin des Rosiers – Joseph Migneret

Mercredi 20, samedi 23 et dimanche 24 septembre

La Ville de Paris vous accueille samedi et dimanche dans le square du Temple – Élie Wiesel. Consultez le programme pour avoir toutes les infos sur les animations du 20 au 24 septembre dans tout Paris Centre.

