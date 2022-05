Fête des jardins de montagne Le Bonhomme Le Bonhomme Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Fête des jardins de montagne
Le Bonhomme
2022-06-12

A l'occasion de la deuxième édition de la Fête des Jardins de montagne, venez vous ressourcer dans un cadre verdoyant. Une dizaine de particuliers vous accueillent toute la journée dans leur propre jardin, et comptent sur vos questions et commentaires pour créer un bel échange autour des techniques, des essences, des outils ou autres questions d'aménagement. De nombreux artisans locaux seront présents sur la grande place, pour vous faire découvrir leur art : de la poterie, de la vannerie, des plantes & fleurs, de la menuiserie, de la gravure sur bois et pierre, de la déco écolo et du relooking de petit mobilier, de la couture, des bijoux. Un sculpteur sur bois vous présentera aussi son travail, et proposera des ateliers pour initier les enfants à son art. Des grands jeux en bois seront aussi disponibles sur place pour les petits loups. Petite restauration sur place. Amoureux de la nature, des plantes et des jardins, vous allez adorer ce rendez-vous !

+33 3 89 47 51 03

