Fête des jardins de montagne Le Bonhomme, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Le Bonhomme.

Fête des jardins de montagne 2021-07-11 – 2021-07-11

Le Bonhomme Haut-Rhin Le Bonhomme

A l’occasion de la première édition de la Fête des Jardins de montagne, venez vous ressourcer dans un cadre verdoyant. Rencontrez des passionnés, échangez des graines et des replants et déambulez d’un stand à l’autre où producteurs et artisans locaux seront réunis.

L’après-midi, flanez dans les jardins en suivant un itinéraire présent sur place pour admirer ces espaces verts ressourçant.

Un concours du jardin préféré des visiteurs est également organisé, ce qui promet une motivation extrême de tous les participants pour en mettre plein les yeux et présenter leur plus beau jardin.

Petite restauration sur place.

Amoureux de la nature, des plantes et des jardins, vous allez adorer ce rendez-vous !

Amoureux de la nature, des plantes et des produits locaux savoureux, ce rendez-vous est fait pour vous !

+33 3 89 47 51 03

A l’occasion de la première édition de la Fête des Jardins de montagne, venez vous ressourcer dans un cadre verdoyant. Rencontrez des passionnés, échangez des graines et des replants et déambulez d’un stand à l’autre où producteurs et artisans locaux seront réunis.

L’après-midi, flanez dans les jardins en suivant un itinéraire présent sur place pour admirer ces espaces verts ressourçant.

Un concours du jardin préféré des visiteurs est également organisé, ce qui promet une motivation extrême de tous les participants pour en mettre plein les yeux et présenter leur plus beau jardin.

Petite restauration sur place.

Amoureux de la nature, des plantes et des jardins, vous allez adorer ce rendez-vous !

dernière mise à jour : 2021-07-02 par