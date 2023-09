Fête des Jardins dans le 9e arrondissement Square d’Anvers Paris, 20 septembre 2023, Paris.

Du mercredi 20 septembre 2023 au dimanche 24 septembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Découvrez des espaces verts et la végétalisation participative. Profitez de conseils en jardinage. Aiguisez votre sensibilité à la préservation et le développement de la biodiversité, aux enjeux climatiques. Rencontrez les jardinier·e·s, des associations et collectifs actifs du 9e arrondissement.

ANIMATIONS

PROPOSÉES PAR LA VILLE DE PARIS

Square d’Anvers

Samedi 23 septembre et dimanche 24

septembre de 14h à 19h

Square d’Anvers

10bis, avenue Trudaine, 9e

Métro : Anvers (ligne 2), Barbès-Rochechouart (lignes 2

et 4) – Bus : Trudaine (ligne 85)

Lieu

accessible aux personnes à mobilité réduite



Animations et ateliers

– Rempotage

de plantes

– Information

sur les missions et le recrutement des agents d’accueil et de surveillance et

des agents de la police municipale

Jeux

– Quiz

sur le jardin

– Marelle

autour du règlement des parcs et jardins

– Jeu

de l’oie « Stop incivilités »

Visite « végétalisation de l’espace public »

Mercredi 20 septembre à 14h30 et vendredi 22 septembre à 10h30

Parcours guidé à travers le 9e mettant en lumière la transformation de Paris pour

favoriser le développement du végétal en milieu urbain. Durée : environ 1h30. Inscrivez-vous ici

Rendez-vous avec les conférenciers de la Ville de Paris à l’entrée du square d’Estienne d’Orves,

métro Trinité-d’Estienne d’Orves (ligne 12).

5 autres parcours sont à découvrir dans les 5e, 10e,

11e et, 18e et 20e arrondissements – Consultez les programmes de la Fête

des Jardins dans chaque arrondissement.

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LES

JARDINS PARTAGÉS

Consultez le programme détaillé des jardins partagés ici

Fête des Jardins au

jardin partagé Paul Valeyre

Samedi 23 septembre de

14h à 17h

Contact : https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-2023-vive-la-nature-en-ville-39445 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature

Sonia Yassa, Ville de Paris Fête des jardins 2022, aux stands.