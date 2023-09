Fête des Jardins dans le 8e arrondissement, 20 septembre 2023, .

Du mercredi 20 septembre 2023 au dimanche 24 septembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Découvrez des espaces verts et la végétalisation participative. Profitez de conseils en jardinage. Aiguisez votre sensibilité à la préservation et le développement de la biodiversité, aux enjeux climatiques. Rencontrez les jardinier·e·s, des associations et collectifs actifs dans la Ville.

ANIMATIONS

PROPOSÉES PAR LA VILLE DE PARIS



Parc Monceau

Samedi 23 septembre et dimanche 24

septembre de 14h à 19h

35, boulevard de Courcelles, 8e

Métro : Monceau (ligne 2), Malesherbes (ligne 3) – Bus :

Malesherbes-Courcelles (lignes 20, 30, 93)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite



Ateliers et animations

– Atelier de création de godets de plantations en papier, et

rempotage de plantes

– Atelier « Autour de l’abeille » avec

les apiculteurs du Grand Paris : ruche pédagogique ludique, présentation

du métier d’apiculteur·ice, fabrication de bougies et autres objets à partir de

feuilles de cire, exposition autour de l’abeille et de la biodiversité… Pour plus d’informations, contacter apigrandparis@orange.fr

– Information sur les

missions et le recrutement des agent·e·s d’accueil et de surveillance et des

agent·e·s de la police municipale

Visite guidée du parc Monceau, autour des arbres remarquables

Jeux

– Jeu de piste dans le parc et quiz

– Marelle

autour du règlement des parcs et jardins

– Jeu de l’oie « Stop

incivilités »

Activités

jeune public

– Grimpe dans les arbres

– Décoration d’un arbre à souhaits

– Création

d’origamis floraux

Spectacles,

concerts, lectures… avec l’association « La Cerise sur le Gâteau »

–

« Parc Monceau, amours de soie… » : La

Cerise sur le gâteau vous invite une balade contée et musicale, pour découvrir

le parc Monceau de manière inédite. Un fabuleux voyage botanique où se mêlent

le vrai, le faux, le temps et l’espace. L’histoire extraordinaire réelle et

inventée des amours du jardinier en chef, Carmontelle, et d’une tisseuse de

soie nippone Kinuko Kaneko… De 15h à 16h, devant le carrousel, avec Florence Pescher, Julien

Buri, Alessandro Navacchi, Antonia Bouniard

–

Siestes sonores : La Cerise sur le

gâteau vous propose un temps suspendu près du bassin du parc Monceau. A votre

disposition, un transat et un casque audio pour une promenade littéraire et

sonore… Karel Capek, Lamartine, Colette, Charles Guerlain, Jacques Dutronc ou

Didier Decoin, des textes d’amoureux des jardins, des humeurs de jardiniers mis

en mot et en musique. Une sieste vraiment pas comme les autres ! De 14h à 18h, vers le

bassin, côté pont vénitien. Pour plus d’information, contacter florence.pescher@gmail.com

Dans le 8e, la Ville de Paris vous accueille samedi et dimanche dans le parc Monceau ! Consultez les fiches programmes de la fête des Jardins pour découvrir les animations organisées dans les autres arrondissements.

Contact : https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-2023-vive-la-nature-en-ville-39445 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature

Sonia Yassa, Ville de Paris