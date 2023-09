Fête des Jardins dans le 7e arrondissement, 20 septembre 2023, .

Du mercredi 20 septembre 2023 au dimanche 24 septembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Découvrez des espaces verts et la végétalisation participative. Profitez de conseils en jardinage. Aiguisez votre sensibilité à la préservation et le développement de la biodiversité, aux enjeux climatiques. Rencontrez les jardinier·e·s, des associations et collectifs actifs du 7e arrondissement.

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LA VILLE

DE PARIS

Jardin Catherine Labouré

Samedi 23 septembre et dimanche 24

septembre de 14h à 19h

Jardin Catherine

Labouré

29, rue de Babylone

75007 Paris

Métro : Vaneau (ligne 10), Saint-François-Xavier (ligne 13) – Bus :

Vaneau-Babylone (ligne 86)

Lieu

accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Animations

– « Jardiner son potager » : conseils de culture

et d’entretien

– Information sur les

missions et le recrutement des agent·e·s d’accueil et de surveillance et des agent·e·s

de la police municipale

Visite guidée du jardin

Jeux

– Marelle

autour du règlement des parcs et jardins

– Jeu de l’oie

« Stop incivilités »

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LES

JARDINS PARTAGÉS

Consultez le programme détaillé des jardins partagés ici

Fête des Jardins au jardin partagé Catherine Labouré

Samedi 23 septembre de 14h

à 17h

Fête des Jardins au jardin partagé du square

des Missions étrangères

Samedi 23 septembre de

15h30 à 18h

ANIMATIONS DE PARTENAIRES ACTEURS DE LA NATURE EN VILLE

Atelier jardinage

Par la résidence autonomie Leprince et les

Carottes Sauvages

Jeudi 21 septembre de 10h à 12h

Tout au long de l’année ont lieu des animations jardinage à la résidence

Leprince. Ces ateliers sont assurés par l’entreprise « Les Carottes

Sauvages », et consistent en la création et l’entretien d’un jardin-potager

avec les résident·e·s volontaires. Dans le cadre de la Fête des Jardins, l’entreprise vous ouvre les portes de l’un de ces ateliers, créateurs de potager et de liens ; vous serez invité·e à participer aux dernières récoltes, et à déguster quelques produits. Seront ensuite préparés des assortiments de plantes aromatiques pour faire des

tisanes.

Sur inscription en ligne via Google Forms

Pour plus d’informations, contacter nathalie.nietcho@paris.fr

Résidence

Leprince

109, rue Saint-Dominique

75007 Paris

Accueil dans le jardin de la résidence

Métro : La Tour-Maubourg (ligne 8), Varenne (ligne 13) – Bus : La Tour-Maubourg-Saint-Dominique (lignes 28, 69)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

La biodiversité

exceptionnelle de l’Afrique du Sud

Par l’association Amandla

Samedi 23 septembre de 15h

à 19h

Découvrez la biodiversité exceptionnelle de l’Afrique du Sud, mais aussi les défis auxquels elle est confrontée !

Grâce à différents

supports, l’association Amandla détaillera :

– La situation géographique unique de ce pays ;

– L’immense variété d’écosystèmes que l’on y trouve ;

– Sa richesse en espèces endémiques –

flore et faune.

Ces caractéristiques font de l’Afrique du Sud une destination prisée par les amateurs de nature et de

conservation. Elle joue un rôle crucial dans l’équilibre écologique, la

santé des écosystèmes et la préservation de la diversité biologique à l’échelle

mondiale.

Dégustez gratuitement de la tisane sud-africaine : du roiboos, issu de l’agriculture

biologique.

Pour plus d’informations, contacter contact@amandla.fr

Association Amandla

36, avenue Bosquet

75007 Paris

RER : Pont de l’Alma (ligne C) – Métro : École Militaire (ligne 8) –

Bus : Pont de l’Alma (lignes 80, 92)

Lieu

accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Jardin des Missions

Etrangères de Paris

Ouverture exceptionnelle en visite libre

Samedi 23 septembre

et dimanche 24 septembre de 14h30 à 18h30

Venez découvrir le

magnifique jardin des Missions Étrangères de Paris, habituellement fermé au

public !

Derrière les immeubles formant l’angle des rues du Bac et de

Babylone s’étend un jardin privé d’un hectare, dont la création remonte au XVIIe

siècle – époque de l’établissement, au 128, rue du Bac, du « séminaire des

Missions Etrangères ».

Le service MISSION 128

est l’espace culturel et pastoral dédié à l’histoire et à l’action des Missions

Etrangères de Paris, véritable pont culturel entre la France, l’Asie et l’océan

Indien. Il propose tout au long de l’année une programmation de

conférences, concerts, d’expositions, de visites pour le public adulte et jeune

ainsi que des ateliers jeunesse, et accueille les groupes pour leur action

pastorale.

Pour plus d’informations, contacter webmaster@missionsetrangeres.com

Missions

étrangères de Paris

30, rue de Babylone

75007 Paris

Métro : Sèvres-Babylone (lignes 10, 12) – Bus : Sèvres-Babylone (lignes 39, 63, 70,

84, 87, 94)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Paroisse Saint-François-Xavier

Rencontre avec la jardinière bénévole

Dimanche 24 septembre de 10h à 19h

Proche des Invalides, l’église paroissiale

Saint-François-Xavier comprend également en son sein un charmant jardin de curé,

où poussent fleurs, plantes aromatiques, plantes de la Bible…

Visite libre – Pour plus d’informations, contacter courrier@sfx-paris.fr

Paroisse

Saint-François-Xavier

39, boulevard des Invalides

75007 Paris

Métro : Saint-François-Xavier (ligne 13) – Bus : Hôtel des Invalides (lignes 82,

86, 92)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite : Non



