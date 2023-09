Fête des Jardins dans le 5e arrondissement, 20 septembre 2023, .

Du mercredi 20 septembre 2023 au dimanche 24 septembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Découvrez des espaces verts et la végétalisation participative. Profitez de conseils en jardinage. Aiguisez votre sensibilité à la préservation et le développement de la biodiversité, aux enjeux climatiques. Rencontrez les jardinier·e·s, des associations et collectifs actifs du 5e.

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LA VILLE DE PARIS



Square des Arènes de Lutèce et square Capitan

Samedi 23 septembre et dimanche 24 septembre de 14h à 19h

Square des Arènes

de Lutèce et square Capitan

4, rue des Arènes, 5e

Métro : Jussieu (lignes 7, 10), Cardinal Lemoine (ligne 10) – Bus :

Jussieu (lignes 67, 89)

Lieu

accessible aux personnes à mobilité réduite



Animations et

ateliers

– Rempotage

– Conseils horticoles

– Création de jardins miniatures

– Information sur les

missions et le recrutement des agent·e·s d’accueil et de surveillance et des

agent·e·s de la police municipale

Visite guidée : rendez-vous

à 15h, au stand des jardiniers

– Balade autour des actions en faveur de la

biodiversité dans plusieurs jardins de l’arrondissement

Jeux

– Reconnaissance des végétaux au toucher et à

l’odorat

– Marelle autour du

règlement des parcs et jardins

– Jeu de

l’oie « Stop incivilités »

Square Paul Langevin

Samedi 23 septembre et dimanche 24 septembre de 14h à 19h

Animations

– Démonstration de grimpe et déplacement dans les

arbres par les arboristes-élagueurs

Square Paul

Langevin

20, rue Monge, 5e

Métro : Maubert-Mutualité (ligne 10) – Bus : Monge-Mutualité (lignes 63, 86)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite



Visite guidée « végétalisation de l’espace public »

Mercredi

20 septembre à 10h30 et vendredi 22 septembre à 14h30

Parcours guidé à travers le 5e mettant en lumière la transformation de Paris pour

favoriser le développement du végétal en milieu urbain. Durée : environ 1h30. Inscrivez-vous ici

Rendez-vous

avec les conférenciers de la Ville de Paris au 60, boulevard Saint-Germain, métro

Maubert-Mutualité (ligne 10).

5

autres parcours sont à découvrir dans les 9e, 10e, 11e

,18e et 20e arrondissements – Consultez les programmes Fête des

Jardins dans chaque arrondissement

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LES JARDINS PARTAGÉS

Consultez le programme détaillé des jardins partagés ici



Fête des Jardins au Nid de l’Ortolan

Mercredi 20

septembre et samedi 23 septembre

ANIMATIONS DE PARTENAIRES ACTEURS DE LA NATURE EN VILLE

Atelier philosophie : « Qu’est-ce que le

vivant? »

Dimanche 24 septembre à 14h

La découverte et la préservation de la biodiversité en ville sont un défi

pour les nouvelles générations.

L’atelier philosophie est une occasion privilégiée d’exercer son rapport à la

parole sur un sujet aussi décisif que précieux : « Qu’est-ce que le vivant ? »,

« Comment considérer les plantes et

les fleurs ? Les insectes, les animaux : les domestiques, mais aussi les

sauvages ? », et de là « Que

veut dire « prendre soin » de son environnement ? », autant de

questions qui seront posées aux enfants, et donneront lieu à une riche

conversation. Guidé·e·s par un bâton de parole, et encadré·e·s par une enseignante

d’humanités, littérature et philosophie en collège-lycée, ils et elles auront dans cet

atelier le droit de formuler leurs préférences, pensées et raisonnements. Ils et elles

seront acteurs de changement.

Jeune public, de 7 à 12 ans, sur inscription par mail à cmdejean@gmail.com. Durée : 1h

Square René

Viviani

2, rue du Fouarre, 5e (accueil à l’accès rue Saint-Julien-le-Pauvre)

RER : Saint-Michel Notre-Dame (lignes B, C) – Métro : Saint-Michel

(ligne 4), Cluny-La Sorbonne ou Maubert-Mutualité (ligne 10)

Accessibilité

aux personnes à mobilité réduite limitée à

certaines zones

Contact : https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-2023-vive-la-nature-en-ville-39445 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature

Sonia Yassa, Ville de Paris