Fête des jardins dans le 19e arrondissement, 21 septembre 2023, .

Du jeudi 21 septembre 2023 au dimanche 24 septembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Découvrez des espaces verts et la végétalisation participative. Profitez de conseils en jardinage. Aiguisez votre sensibilité à la préservation et le développement de la biodiversité, aux enjeux climatiques. Rencontrez les jardiniers de la Ville, des associations, des partenaires acteurs de la nature en ville dans le 19e.

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LA VILLE DE PARIS

Parc des Buttes-Chaumont

Samedi 23 et dimanche 24 de 14 h à 19hParc des Buttes-Chaumont

Place Armand Carrel

75019 Paris

Métro : Laumière (ligne 5), Buttes-Chaumont (ligne 7bis) – Bus : Armand Carrel-Mairie du 19e (lignes 48, 60, 75)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite : oui

Animations

– Démonstration de grimpe aux arbres par les arboristes-élagueurs, et présentation de leur métier

– Présentation des métiers de la maçonnerie et de la serrurerie de 14h à 18h

– « Le tri, c’est chic » : sensibilisation aux consignes de tri avec le SYCTOM, samedi de 14h30 à 18h

– Découverte d’une ruche et du matériel apicole avec l’apiculteur Karout de 14h à 18h

– Information sur les missions et le recrutement des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la police municipale

Ateliers

– Compostage : les bonnes pratiques, les bons usages

– Rempotage (Pensez à apporter vos pots)

– Reconnaissance de plantes odorantes

– Créations végétales et bouquets secs : confection de bouquets de fleurs séchées et de saison

– Potagers en sacs

Visite guidée autour de l’histoire du parc et de la gestion différenciée de 16h à 17h

Jeux

– Jeu de piste

– Chamboule-tout aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques

– Marelle autour du règlement des parcs et jardins

– Jeu de l’oie « Stop incivilités »

– Quiz

Ateliers et animations jeune public

– « Tronche de sable » : création de portraits paysagers dans du sable à l’aide de cailloux galets, branches…

– Découverte des plantes adventices

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LES JARDINS PARTAGÉS

Jardin partagé d’Augustin

Vendredi 22 et dimanche 24 septembre de 10h à 13h

Visites libres

– Très agréable petit Jardin partagé situé en face du Regard de la Lanterne, plus vieux monument historique du quartier (le regard permettant de surveiller le captage des sources de la colline de Belleville). Le Jardin est bien fleuri et comporte une zone potagère. Il est prolongé d’une zone d’agrément, bordé d’une variété d’arbustes. Le Jardin est géré de manière collective. Et tous les dimanches, mardis et vendredis, c’est l’opportunité de parcourir le riche marché en plein-air de la Place des Fêtes.

Jardin d’Augustin

6, rue Augustin Thierry, 19e

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Contact : jardinaugustin75019@gmail.com

Jardin partagé le Beauregard



Par L’amicale des locataires Bellevue-Compans



Dimanche 24 septembreDe 15h à 18h :

– Visite du Jardin partagé pour les curieux avec Julius,

– Atelier de peinture collective avec Claudine et Jairo sur le thème « Jardinons les couleurs des possibles »

– Vide-grenier des résidents,

De 17h à 17H45

Concert de Johnny with the Highlites and the Rooftoppers : standards anglo-saxons et chansons françaises.



64 rue Compans ou 11 rue Eugénie Cotton (entre les bâtiments A1 et A2), 19e

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Contact : amicalebellevuecompans@gmail.com

Jardin partagé de la Butte Bergeyre



Par l’Association des Habitants de la Butte Bergeyre

Samedi 23 et dimanche 24 septembre 10h à 18h

Créée en 2000 par une poignée d’irréductibles optimistes, l’association compte aujourd’hui 150 adhérents, autour d’une idée simple : construire un espace d’échanges et de convivialité à partir de lieux emblématiques : l’Utopicerie et le Jardin Partagé.

Au programme de ces journée portes ouvertes, des visites thématiques autour de la permaculture, du compost, visite olfactive, sociologique du Jardin, découverte des ruches, etc…



Jardin de la butte Bergeyre

78 rue Georges Lardennois, 19e

Lieu non accessible aux personnes à mobilité réduite

Consultez le site web de l’association

Contact : bergeyre@gmail.com



Jardin partagé Charmante Petite Campagne Urbaine



Par Espace 19



Samedi 23 et dimanche 24 septembreJardin partagé collectif riche en biodiversité végétale et humaine

Visite guidée

– Visite du Jardin avec un échange sur les conséquences du réchauffement climatique sur la biodiversité du Jardin

Animations

– Fonctionnement composteur et du lombricomposteur au sein d’un Jardin

– Troc de graines

– Mini bibliothèque à consulter sur place autour d’un thé aux herbes du Jardin et gâteaux à lavande

– Table d’accueil du collectif Jardizneuf ainsi qu’une mini bibliothèque autour des jardins partager à consulter sur place



36, quai de la Marne, 19e

Contact : jardincpcu@gmail.com

Jardin partagé Couleur et Senteur

Par Travail et Vie

Jeudi 21 septembre de 15h à 16h et samedi 23 septembre de 14h à 15h

Le jardin Couleur et Senteur, situé au milieu du Jardin Luc Hoffmann, existe depuis plus de 20 ans. Les jardiniers sont tous des habitants du quartier environnant ; ils ont à cœur de partager leur passion du jardinage, et ne manquent jamais une occasion de transmettre leur savoir-faire.

Visite guidée : une balade odorante aux côtés des jardiniers, vous permettant de voguer entre les noms de plantes et les senteurs communes ou méconnues qu’elles produisent et goûter. Sur inscription par mail à laferme@travailetvie.org

Jardin Luc Hoffmann

12 rue du Maroc, 7 passage Marcel-Landowski, 19e

Jardin partagé Ella Fitzgerald



Par l’Association Potager21Samedi 23 septembre

Troc de graines – Des graines en trop ? Envie de découvrir de nouvelles variétés de légumes et de fleurs ? Venez trouvez votre bonheur au troc de graines – De 11h à 14h

– Des graines en trop ? Envie de découvrir de nouvelles variétés de légumes et de fleurs ? Venez trouvez votre bonheur au troc de graines – De 11h à 14h Visite guidée du Jardin partagé Ella Fitzgerald avec les bénévoles qui le font vivre : découverte du potager, du verger et des plantes sauvages – dégustation de tisane de verveine / menthe et des produits du jardin – grappillage de tomates – De 14h à 15h30

Atelier bombes à graines – Envie de végétaliser votre quartier ? Venez apprendre à fabriquer des bombes à graines au Jardin partagé Ella Fitzgerald ! De 16h à 17

Jardin partagé Ella Fitzgerald

12-14 rue Ella Fitzgerald, 19e

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Contact : potager21association@gmail.com

Jardin partagé Fessart



Samedi 23 et dimanche 24 septembre de 15h30 à 20h

Visites guidées

Quiz des odeurs

Dons de graines

Lecture du conte « L’arbre qui pleure. » par son auteure Edith Apelbaum, en partenariat avec la librairie Boréalia. Un Goûter sera proposé aux familles à l’issue de la lecture. Dimanche à 16h – Pour les familles avec enfants de fratries entre 2 et 7 ans. Pour plus d’infos écrivez à contact@borealia.eu

« L’arbre qui pleure. » par son auteure Edith Apelbaum, en partenariat avec la librairie Boréalia. Un Goûter sera proposé aux familles à l’issue de la lecture. Dimanche à 16h – Pour les familles avec enfants de fratries entre 2 et 7 ans. Pour plus d’infos écrivez à contact@borealia.eu Pot convivial à 19h

Jardin Partagé Fessart

45 rue Fessart, 19e

Lieu non accessible aux personnes à mobilité réduite

Contact : valax@noos.fr

Jardin partagé Hérold



Par l’Association Débrouille Compagnie



Samedi 23 et dimanche 24 septembre de 14h30 à 15h30

L’association Débrouille Compagnie récupère les déchets pour les transformer et les valoriser dans le cadre d’ateliers de création proposés à des enfants et des adultes.Ateliers et animationsSamedi

Atelier de jardinage sensoriel : Tania, sophrologue, vous propose de découvrir la faune et la flore du Jardin Hérold en utilisant nos différents sens. Parcours ludique pour s’initier à la reconnaissance sensorielle des plantes, jeu de piste interactif et découverte des insectes et de leurs utilités. De 12h à 13h, pour enfants

Venez fabriquer des pots à semis en papier journal et semer dedans des graines d’automne ! De 14h à 15h

Atelier jardinage thérapeutique : venez vous immergez dans le milieu végétal avec Tania, sophrologue. Parcours sensoriel et reconnaissance des végétaux sont au programme. De 14h à 15h30, pour adultes – 5 pers max, inscription conseillée à jardindebrouille@gmail.com

Dimanche

Découvrez les incroyables vertus de l’ortie, une plante qui a du piquant ! Venez déguster des recettes et apprendre à fabriquer du purin, véritable potion magique pour vos plantes ! De 14h à 15h

Atelier de sophrologie : Tania vous propose un atelier de jardinage thérapeutique. Un atelier sur mesure, réalisé avec et pour vous. Vigilance : Un tapis de sol est nécessaire pour participer à l’atelier. De 16h à 17h, pour adultes – 5 pers max, inscription conseillée à jardindebrouille@gmail.com

Visites guidées

Visite guidée du jardin et découverte de l’ortie. Venez découvrir les bienfaits de cette plante mal-aimée ! Réservation à jardindebrouille@gmail.com

11 rue Francis Ponge, 19e

www.debrouille.com

Contact : jardindebrouille@gmail.com

Jardin partagé J2P



Samedi 23 et dimanche 24 septembre

33 rue Petit, 19e

Contact : associationj2p@gmail.co

Jardin partagé de la serre aux légumes



-> Mercredi 20 et dimanche 24 septembre de 13h30 à 16h30

En accès libre :

– Jeux nature,

– Activité de découverte des petites bêtes du Jardin,

– Activité de Jardinage et entretien du Jardin,

– Rencontre avec les Jardiniers

Jardin partagé de la serre aux légumes

57 Avenue de Flandres

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

cpnvaldeseine75@gmail.com

Jardin partagé Stalingrad



Avec l’association du Jardin Partagé Stalingrad

-> Samedi 23 et dimanche 24 septembre

Un petit paradis de verdure en face du métro aérien de Stalingrad. Un Jardin ouvert sur le quartier qui favorise les rencontres et les échanges autour du Jardinage .



Animations et ateliers

Accueil autour d’un verre de thé à la menthe

3 Ateliers : 1) Fabrication d’un épouvantail décoratif – 2)Composer des haikus (petits poèmes japonais) pour célébrer la nature – Spécial enfants : Créer son vase de fleurs ou herbiers en carton

Visites libres

Visites guidées

Rencontre autour d’un verre de thé à la menthe et visite guidée du Jardin de 15h00 à 18h30 le samedi et dimanche

Conférences



240 boulevard de la Villette, 19e

Facebook : Jardin Partagé Stalingrad

Contact : lili.bg@live.fr

Jardin partagé VEMT



Mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 septembre

Avec deux autres associations d’habitants et de jeunes de notre quartier, nous formons un espace de vie sociale : l’EVS Riquet-Stalingrad, agréé par la CAF de Paris depuis le 1er janvier 2017. Nous avons été intégrés ensuite au réseau des Espaces de proximité de la ville de Paris, depuis le 09 décembre 2019.



Rencontre et visite

Jardin à l’intérieur de la cour interne de nos immeubles – Accueil réservé aux riverainsAteliers

sur réservation en écrivant à vemt@paris19e.org

26 rue du Maroc, 19e

consultez le site web de ce collectif d’associations du quartier Riquet Stalingrad

Contact : vemt@paris19e.org

Jardin partagé le Ver Têtu



Mercredi 20 et samedi 23 septembre

22, rue Bernard Tétu, 19e

Contact : antoine.renaudin@rqparis19.orgConsultez l’ensemble du programme de la Fête des Jardins dans le 19e ici

ANIMATIONS DE PARTENAIRES ACTEURS DE LA NATURE EN VILLE

Butte du Chapeau Rouge



Par l’association Ruches Pop’

Samedi 23 et dimanche 24 septembre de 14h à 18h



Animations autour de l’abeille et de l’apiculture

Parc de la Butte du Chapeau Rouge

5, avenue Debidour

75019 Paris

Métro : Danube ou Pré-Saint-Gervais (ligne 7bis), – Tramway : hôpital Robert Debré (ligne T3b) – Bus : Lycée Diderot (ligne 75), Mouzaïa (ligne 48)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Visites guidées de la Petite Ceinture (tronçon Rosa Parks – Corentin Cariou)

Par l’association de sauvegarde de la Petite Ceinture



Samedi 23 et dimanche 24 septembreVisites guidéesà 14h30 et 16h30 – durée 1h30

Rendez-vous sur le parvis nord de la gare Rosa Parks (ligne E du RER)

Sur inscription via le site web de l’association

Découverte de la Ferme du Rail

Par l’association Travail et Vie



Mercredi 20 septembre de 15h à 16h, jeudi 21 septembre et vendredi 22 septembre de 15h à 16h, samedi 23 septembre de 10h à 11h

L’association Travail et Vie gère une partie du tiers lieux la Ferme du Rail dans le 19e arrondissement, à travers son atelier et chantier d’insertion maraîchage, compost et espaces verts. La visite vous permettra de découvrir les différentes facettes de l’agriculture urbaine assurées à Paris. Vous serez aussi initiés à la filière compost, produit à partir d’une collecte de biodéchets dans le quartier Ourcq. La Ferme du Rail, ouverte depuis 2019, est gérée selon les préceptes de la permaculture et l’agroforesterie, respectant la biodiversité et l’environnement.

Rencontre et visite



Pour plus d’informations, contacter thibaut.delaunay@travailetvie.orgLa Ferme du Rail

2bis, rue de l’Ourcq

75019 Paris

Métro : Ourcq (ligne 5) – Bus : Ourcq (ligne 71), Ourcq-Jean Jaurès (lignes 60, 71)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Randonnées découverte « Le Grand Chemin » à travers les parcs du 19e

Avec les Randopanameurs



Dimanche 24 septembre 2023Randonnée festive, culturelle et un peu sportive avec le comité de Paris de la Fédération Française de Randonnée, longue d’environ 6,5 km pour découvrir 3 parcs : Belleville, les Buttes Chaumont, et celui de la Butte du Chapeau Rouge, qui sont les trois sur des buttes, sans oublier la petite dernière, la Butte Bergeyre qui elle n’a pas de parc mais une vigne !

Départs à 14h et 14 h30, sur le belvédère du Parc de Belleville, et arrivées dans le Parc Lucie Aubrac, aux Lilas, à 16h30 et 17h.

Pour plus d’informations, contacter idf.pratiques-adhesions@ffrandonnee.fr

Concert du ZOIDBAND

Dimanche 24 septembre de 16h à 18hFaites la connaissance du ZOIDBAND, le band des enfants du Cafézoïde !

Square Serge Reggiani

Place de Bitche

75019 Paris

Métro : Crimée (ligne 7) – Bus : Crimée (ligne 54)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui



Fête des Jardins du Cafête

Dimanche 24 septembre de 10h à 14h

Musique, jeux, échanges avec le Cafête, café collectif de la Place des Fêtes

Square Monseigneur Maillet

Place des Fêtes

75019 Paris

Métro : Place des Fêtes (ligne 11) – Bus : Louise Thuliez (ligne 48)

Bouturage et végétalisation de pieds d’arbres dans le quartier Flandres



Par les associations Accorderie, Ric Rac, et les membres du conseil du quartier Pont de Flandres



Mercredi 20 septembre de 15h à 19h



Atelier bouturage pour préparer la végétalisation de pieds d’arbres , dans le quartier Flandres dans le 19ème avec l’association Accorderie et l’expertise de l’association Ric Rac

Balade et végétalisation participative dans le quartier, à la découverte des pieds d’arbres du quartier Flandres avec une arrivée au pied des arbres du 160, rue d’Aubervilliers

Pour plus d’informations, contacter accueilparis19@accorderie.frL’Accorderie

53, rue de l’Ourcq (jusqu’à l’espace rue Radiguet)

75019 Paris

Métro : Corentin Cariou (ligne 7) – Bus : Canal de l’Ourcq (lignes 60, 71)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui



Village Écocitoyen

Par le centre Paris Anim’ Clavel

Samedi 23 septembre de 14h à 18h

De belles idées pour débuter l’année en adoptant de nouvelles pratiques éco-responsables :

– Découverte de l’artisanat (menuiserie, macramé, crochet, sculpture…)

– Découverte de la nature (construction de cabane, camp-nature, création d’une fresque)

– Temps libres et jardinage

– Découverte d’associations locales,

– Conseils pour consommer de manière plus responsable

– Et plein d’autres surprises…

Pour plus d’informations, contacter nledrogoff@ligueparis.org

Rendez-vous dans le jardin du centre Paris Anim’ Clavel

24bis, rue Clavel

75019 Paris

Métro : Buttes-Chaumont (ligne 7bis), Pyrénées (ligne 11) – Bus : Pyrénées-Belleville (ligne 71), Botzaris-Buttes Chaumont (lignes 26, 71)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Atelier de jardinage adultes et enfants

Par Jardin21

Samedi 23 septembreJeanne, cheffe-jardinière, vous invite à faire fleurir les allées et à planter de beaux légumes ! Ses ateliers vont vous faire mettre la main à la pâte, ou plutôt dans la terre, et vous donneront les clés pour avoir la main verte, et peut-être même… cultiver votre propre jardin.

Atelier adultes de 12h à 13h

de 12h à 13h Atelier enfants de 15h30 à 16h30

Pour plus d’informations, contacter contact@jardin21.frJardin21

12/A, rue Ella Fitzgerald

75019 Paris

RER : Pantin (ligne E) – Tramway : Ella Fitzgerald (ligne T3b) – Métro : Hoche (ligne 5), Porte de la Villette (ligne 7)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Bois de Couleurs

Par Jean-Marc Vulbeau

Dimanche 24 septembre de 14h à 17h

Exposition

– Œuvres personnelles réalisées à partir d’éléments végétaux, collectés dans des milieux naturels variés (sous-bois, littoral, jardins), mis en couleurs et présentés in situ, dans le respect des lieux

Animations

– Présentation des œuvres ( étapes, matériaux, lieux d’installation, historique du projet…)

– Mise en couleur d’éléments végétaux fournis (des couleurs seront mises à disposition). Les productions réalisées sur place seront présentées durant la journée

Pour plus d’informations, contacter vulbeau.jm@gmail.comSquare Rébeval

13-15, rue Rébeval

75019 Paris

Métro : Belleville (lignes 2, 11) – Bus : Belleville (lignes 20, 71)Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Dans le 19e

