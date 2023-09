Fête des Jardins dans le 12e arrondissement, 20 septembre 2023, .

Du mercredi 20 septembre 2023 au dimanche 24 septembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Découvrez des espaces verts et la végétalisation participative. Profitez de conseils en jardinage. Aiguisez votre sensibilité à la préservation et le développement de la biodiversité, aux enjeux climatiques. Rencontrez les jardinier·e·s, des associations et collectifs actifs du 12e arrondissement.

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LA VILLE

DE PARIS

Square Charles Péguy

Samedi 23 septembre et dimanche 24 septembre de 14h à 19h

Square Charles

Péguy

21, rue Rottembourg, 12e

Métro : Porte Dorée (ligne 9) – Bus : Louis Braille (ligne 64)

Lieu

accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Ateliers et animations

– Découverte des métiers de jardinier·e et

cantonnier·e

– Rempotage et création de jardins miniatures

– Animations sur le thème des Jeux Olympiques

– Plantation participative sur la Coulée

Verte-René Dumont, partie Emile Laurent

– Information sur les

missions et le recrutement des agent·e·s d’accueil et de surveillance et des

agent·e·s de la police municipale

Visite

guidée du square et présentation des actions

menées en faveur de la biodiversité. En

continu, sans réservation

Jeux

– Marelle

autour du règlement des parcs et jardins

– Jeu de l’oie

« Stop incivilités »

Square Trousseau

Samedi

23 septembre et dimanche 24 septembre

Kiosques

en fête

– Concert de French Boutik, samedi de 17h à 18h30

Quatuor pop avec des compositions originales, principalement en français. Avec un 3e album en cours de finalisation, c’est surtout un groupe de concert en live.

– Concert de Vents Debout, dimanche de 15h à 16h30

Ensemble d’harmonie, le répertoire tourne autour des musiques de film, variétés, chansons populaires.

Kiosque du Square Trousseau

2, rue Antoine Vollon, 12e

Métro : Ledru-Rollin (ligne 8)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Maison du Jardinage

(Parc de Bercy)

Du 20 au 24

septembre

Mercredi 20 septembre, de

14h à 16h :

– Atelier « Les olympiades du jardinier » : à travers des épreuves de jardinage, venez

relever les défis du jardinier et gagner votre médaille ! Un passeport vous

guidera pour chaque épreuve : créative (origami de pot…), physique (lancer de

bombe à graines), et de connaissances (nom des outils…).

Samedi 23 et dimanche 24 septembre, de 14h à

19h

Accueil et expositions sur le thèmes du jardinage urbain et de la végétalisation participative

– Consultation d’ouvrages et revues de

jardinage

dans la bibliothèque spécialisée. Nombre de places limitées

– Découverte du potager biologique démonstratif

et expérimental : conseils

horticoles en

jardinage bio

– Récolte de graines

et échanges

à la Grainothèque de la Maison du Jardinage

– Exposition

sur le thème du jardinage urbain et de la

végétalisation participative

Parc de Bercy – Maison du

Jardinage

41, rue Paul Belmondo, 12e

Métro : Bercy (lignes 6, 14), Cour Saint-Emilion (ligne 14) – Bus :

Dijon-Lachambeaudie (lignes 24, 64)

Lieu

accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LES

JARDINS PARTAGÉS

Consultez le programme détaillé des jardins partagés ici

Fête des Jardins au

jardin partagé La Baleine Verte

Mercredi 20 septembre, jeudi 21 septembre, vendredi 22 septembre et samedi 23 septembre

Fête des Jardins au

jardin partagé des Deux Lauriers

Dimanche 24

septembre

de 14h à 18h

Fête des Jardins au

jardin partagé de l’Écho

Dimanche 24

septembre

de 10h30 à 13h et de 15h à 17h30

Fête des Jardins au jardin

partagé de la gare de Reuilly

Par l’association

Urbanescence

Samedi

23 septembre de 10h à 13h

Fête des Jardins au

jardin partagé de la Rue Verte

Mercredi 20 septembre, jeudi 21 septembre, vendredi 22 septembre et samedi 23 septembre



ANIMATIONS DE PARTENAIRES ACTEURS DE LA NATURE EN VILLE

Balade botanique à Bercy

Beaucoup

Par Coup de Pousses

Mercredi 20 septembre de 15h à 17h

Venez découvrir la flore de « Bercy

Beaucoup », ancienne friche ferroviaire devenue lieu mêlant guinguette

estivale, ressourcerie pour jardinier·e·s et jardin collectif, lors d’une

balade botanique. Nous vous présenterons la flore spontanée et le jardin

collectif, au travers de jeux de reconnaissance végétale et de quiz sur la

faune locale.

Tout public, sur inscription via HelloAsso

Pour plus d’informations, contacter ressourcerie.leplantb@gmail.com

Bercy Beaucoup

Face au 20, boulevard Poniatowski, 12e

Métro : Cour Saint-Emilion (ligne 14), Porte de Charenton (ligne 8) –

Bus : Terroirs de France (ligne 111)

Lieu

accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Danse des fleurs

Par l’association Le Petit Paon

Samedi 23 septembre 17h00

à 19h00

Spectacle de danses transculturelles sur le thème des fleurs, avec costumes colorés

aux motifs fleuris

Scène ouverte avec les élèves de l’association

Pour plus

d’informations, contacter lepetitpaon@gmail.com

Square Courteline

51, boulevard de Picpus, 12e

RER : Nation (ligne A) – Métro : Nation (lignes 1, 2, 6, 9) ou Picpus

(ligne 6) – Bus : Picpus (lignes 29, 56)

Lieu

accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui



Atelier « Hôtel à

insectes »

Par la médiathèque Hélène Berr

Samedi 23 septembre de

16h à 17h30

Dans le cadre de la Fête des Jardins, venez réaliser

un petit hôtel à insectes ! Cet hôtel sera fabriqué avec des matériaux de

récupération, pour participer à la biodiversité de notre quartier et abriter

notamment les abeilles solitaires et autres insectes pollinisateurs. Un balcon ou même un rebord de fenêtre suffiront

ensuite pour l’accrocher. (Matériaux et outils fournis sur place.)

Jeune public à partir de 13 ans et adultes

Sur inscription par téléphone au 01 43 45

87 12, ou par mail à l’adresse mediatheque.helene-berr@paris.fr

Pour plus d’informations, contacter marie-laure.zhao@paris.fr

Médiathèque Hélène

Berr

70, rue de Picpus, 12e

Métro : Bel-Air (ligne 6), Daumesnil (lignes 6, 8) – Bus : Hôpital

Rothschild (lignes 29, 71)

Lieu

accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Chantier de plantation

dans la rue verte

Par Veni Verdi et le Centre Paris Anim’ Ravel



Mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 septembre



Mercredi, de 15h30 à 17h (sur inscription)



Atelier écolo-bricolo : « Fabrique ta

couronne de fleurs »

Vendredi, à partir de 18h30

Apéro de quartier à

la cabane (avenue Vincent d’Indy, espace sportif Carnot)

Samedi, de 10h à 17h



Permanence jardin de 10h à 12h : venez rencontrer les bénévoles et La Rue Verte !

Découverte du monde des abeilles avec

Solène de 10h à 12h30 (sur inscription)

Chantier de plantation et de semis de fleurs et

de vivaces autour des pieds d’arbres de l’avenue Vincent d’Indy, avec l’association

Veni Verdi de 14h à 17h

En continu et en accès libre, du mercredi au dimanche

Portes ouvertes du jardin semis

urbain et gourmand

Pour plus

d’informations, contacter rosalie.molin@veniverdi.fr

Rendez-vous au collège Germaine

Tillion

8, avenue Vincent d’Indy, 12e

Métro : Saint-Mandé (ligne 1) – Tramway : Alexandra David-Néel (ligne

T3a) – Bus : Porte de Saint-Mandé (lignes 29, 56), Hôpital Trousseau

(ligne 64)

Lieu

non accessible aux personnes à mobilité réduite



