Fête des Jardins dans le 11e arrondissement, 20 septembre 2023, .

Du mercredi 20 septembre 2023 au dimanche 24 septembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Découvrez des espaces verts et la végétalisation participative. Profitez de conseils en jardinage. Aiguisez votre sensibilité à la préservation et le développement de la biodiversité, aux enjeux climatiques. Rencontrez les jardinier·e·s, des associations et collectifs actifs du 11e arrondissement.

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LA VILLE

DE PARIS

Jardin de la Folie Titon

Samedi 23 septembre et dimanche 24

septembre de 14h à 19h

Jardin de la Folie

Titon

30, rue de Chanzy, 11e

Métro : Charonne (ligne 9), Faidherbe-Chaligny (ligne 8) – Bus :

Charonne (lignes 56, 76)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite



Ateliers et animations

– Découverte des métiers de jardinier·e et

cantonnier·e

– Ateliers rempotage et création de jardin

miniature

– Animations sur le thème des Jeux Olympiques

– Information sur les

missions et le recrutement des agent·e·s d’accueil et de surveillance et des

agent·e·s de la police municipale

Visites

guidées du jardin et de la mare à 14h et 16h

Jeux

– Marelle

autour du règlement des parcs et jardins

– Jeu de l’oie

« Stop incivilités »

Square Maurice Gardette

Samedi

23 septembre et dimanche 24 septembre

Kiosques

en Fête :

– Concert du Ménilmontant Street Band et Steve Potts, samedi de 16h à 18h

Les musiciens amateurs du Ménilmontant Street Band présentent un joyeux éventail des morceaux qu’ils reprennent avec Steve Potts lors de leurs rendez-vous hebdomadaires du samedi aux Ateliers du Chaudron.

– Concert de l’Atelier Musica et Steve Potts, dimanche de 16h à 18h

Les musiciens amateurs de l’Atelier Musica présentent un joyeux éventail des morceaux qu’ils reprennent avec Steve Potts lors de leurs rendez-vous hebdomadaires du mercredi soir aux Ateliers du Chaudron.

Kiosque du Square Maurice

Gardette

2, rue du Général-Blaise, Paris 11e

Métro : Saint-Ambroise (ligne 9)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite



Visite « végétalisation de l’espace public »

Mercredi 20 et vendredi 22 septembre de 10h30 à 14h30

Parcours guidé à travers le 11e mettant en

lumière la transformation de Paris pour favoriser le développement du végétal en milieu urbain.

Rendez-vous avec les conférencier·e·s de la Ville de Paris

au 100, rue du Faubourg Saint-Antoine, métro Ledru-Rollin (ligne 8). Durée : environ 1h30.

6

autres parcours sont à découvrir dans les 5e, 9e, 10e,

18e et 20e arrondissements –

Consultez les programmes Fête des Jardins dans chaque arrondissement

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LES

JARDINS PARTAGÉS

Consultez le programme détaillé des jardins partagés ici

Fête des Jardins au

jardin partagé d’Olga

Dimanche 24 septembre de 15h à 18h

Fête des Jardins au

jardin partagé Nomade

Samedi 23 septembre

Fête des Jardins au

jardin partagé Marcotte

Dimanche 24

septembre

de 15h à 17h

Fête des Jardins au jardin partagé Titon

Par l’association de la Folie Titon

Mercredi 20 septembre,

samedi 23 septembre et dimanche 24 septembre

Fête des Jardins au

jardin partagé Truillot

Dimanche 24

septembre

de 14h à 18h

ANIMATIONS DE PARTENAIRES ACTEURS DE LA NATURE EN VILLE

Balade

découverte : la végétalisation participative à Paris

Par

la Maison du Jardinage

Mercredi 20 septembre de 17h30 à 19h

Découvrez

le programme des jardins partagés et des permis de végétaliser dans le 11e

arrondissement, accompagné·e par l’équipe de la Maison du Jardinage. Au programme, visite du jardin

partagé « Le Jardin Nomade », en compagnie de l’association, puis déambulation dans

le quartier Faidherbe, pour explorer les différentes initiatives de

végétalisation citoyenne dans l’espace public.

Sur

inscription en ligne, nombre de places limité à 15 participant·e·s

Rendez-vous au Jardin Nomade

48, rue Trousseau, Paris 11e

Métro : Faidherbe-Chaligny (ligne 8), Charonne (ligne 9) – Bus : Faidherbe (ligne 76)

La Maison du jardinage vous accueille samedi 23 et dimanche 24, dans le parc de Bercy, 12e

Ateliers « Coup de main » à

la pépinière Chanzy

Par Pépins Production

Mercredi 20 septembre de 14h30 à 16h30 et samedi

23 septembre de 11h à 13h

La pépinière Chanzy est un lieu unique en plein

cœur de Paris composé d’un jardin de pieds mères et d’une serre. Dans nos

ateliers, nous commençons par (re)découvrir le fonctionnement du végétal et ses

moyens de reproduction : différentier les plantes en fonction de leur cycle

végétatif – annuel, bisannuel, vivace -, découvrir les différentes méthodes de

multiplication des végétaux, comprendre les enjeux liés à la conservation des

semences vivantes, apprendre à récolter les graines… Les activités varient au

fil des saisons, et peuvent être lié à la production végétale, à l’entretien du

jardin mais aussi à différentes actions pour valoriser la biodiversité présente

dans ce milieu étonnant. Les ateliers permettent également de créer un lieu de

discussion autour du végétal et de la transition écologique, pour tout niveaux.

Tout public, sur inscription via la plateforme

« J’agis pour la nature »

Pour plus d’informations, contacter lise@pepinsproduction.fr

Pépinière Chanzy

17, rue Charrière, Paris 11e

Métro : Rue des Boulets (ligne 9) – Bus : Charonne-Chanzy (ligne 46),

Charonne-Voltaire (ligne 76)

Lieu

non accessible aux personnes à mobilité réduite



Automne en fête au

village Faidherbe

Par l’association de commerçants du Village Faidherbe

Samedi 23 septembre de

15h à 18h

Au programme : promenade

bucolique, avec présentation des nouvelles bordures de végétalisation des pieds

d’arbre initiée en 2005, et de l’évolution du lieu en presque 20 ans ; déambulation

avec animation musicale.

Pour plus

d’informations, contacter amapolafleuriste@orange.fr

25 et 32, rue Faidherbe, Paris 11e

Métro : Charonne (ligne 9), Faidherbe-Chaligny (ligne 8) – Bus :

Charonne-Chanzy (ligne 46)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite



Troc de boutures

Par la bibliothèque Parmentier

Samedi 23 septembre de

14h à 16h

Venez échanger vos boutures et partager

ensemble des conseils. Pensez à les mettre dans un petit pot en terre (pot de

yaourt, confiture…) pour faciliter le transport. Une distribution de lombrithé sera organisée. Apportez votre contenant !

Pour plus

d’informations, contacter julie.auclair@paris.fr

Bibliothèque Parmentier

20bis, avenue Parmentier, Paris 11e

Métro : Voltaire (ligne 9) – Bus : Chemin Vert (lignes 46, 56, 69)

Lieu

accessible aux personnes à mobilité réduite



Contact : https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-2023-vive-la-nature-en-ville-39445

