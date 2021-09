Paris VILLAGE REILLE île de France, Paris Fête des jardins au Village Reille VILLAGE REILLE Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Fête des jardins au Village Reille VILLAGE REILLE, 25 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 25 au 26 septembre 2021 :

samedi, dimanche de 11h à 18h

gratuit

Nous vous invitons à venir découvrir le jardin du Village Reille à l’occasion de la Fête des jardins proposée par la Ville de Paris le samedi 25 et dimanche 26 septembre prochain de 11H à 18H ! AU PROGRAMME Atelier ETRE Paris : Création de bombes à graines / seedbombs (C’est la fabrication de boules de terre et argile dans lesquelles on plante une graine qui va ainsi être conservée pour être plantée plus tard SAMEDI 14H – 18H – 3 ATELIERS DE 1H Atelier Izha aux mille pétales avec Atelier Metiss Land’art : réalisation collective d’un chemin de vitraux fleuris SAM – DIM 12h-18H Atelier de Peinture / Pochoirs par Aline Réalisation de petits tableaux sur le thème de la nature et du végétal à partir de motifs simples au pochoir, éponge, ou tampon. SAM- DIM 14H-18H «C’est quoi ce truc vert ?» Exploration botanique Venez faire connaissance de la population végétale du Village Reille, de l’herbe folle aux grands arbres. Plan botanique fourni (enrichi d’infos croustillantes sur les plantes), signalétique en place pour bien se repérer ! Tout le long du week-end. Atelier de teinture végétale avec Flore DIM 14H-18H Stand Produits d’ici & Locavor avec Marie Laure Waflette SAM-DIM 12H-18H Stand Troc boutures par Quatorziens en chemin et atelier pliage afin de créer des pochettes pour que les enfants emportent les graines chez eux ! SAM-DIM 12H-18H Stand Graines de Quatorziens Présentation Graine de quatorziens et une petite animation grainothèque au fil de l’après midi DIM 14H-18H Atelier tisane avec Marie Picard SAM 14H-18H Stand micro-massage avec Gwenaëlle SAM 13H-16H Session micro massage avec Gwenaëlle 10 min à prix libre. SAM 13H-16H Atelier de créations de fanions en tissu avec Jeanninemoi SAM-DIM 14h-18h Jardins intérieurs Installation scénographique interactive sur le thème du jardin d’intérieur proposée par Polisemi. En collaboration avec des artistes, artisan.es et commerçant.es du 14e. Stand anti-gaspillage alimentaire avec La Fourmilière & Topinamour SAM Dégustation des confitures Re-belle 14H-18H Disco Smoothie & Gaspacho 15H -16H : Concours top chef de l’anti gaspi 17H-18H : Atelier d’art culinaire anti-gaspi DIM 15h-16h : Atelier pancake anti-gaspi : Prix libre Stand jus & boissons avec @Harouna Camara Stand pâtisseries avec @Sabrina Amriou et les maraudeurs de Wanted Community Animations -> Balade VILLAGE REILLE 11 impasse Reille Paris 75014

6 : Glacière (664m) 6 : Corvisart (819m) 21,62 Denfert Rochereau T3 Montsouris

Contact :PLATEAU URBAIN marie.guilguet@plateau-urbain.com https://www.plateau-urbain.com https://www.facebook.com/plateau.urbain Animations -> Balade Insolite;Paris nature;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-09-25T11:00:00+02:00_2021-09-25T18:00:00+02:00;2021-09-26T11:00:00+02:00_2021-09-26T18:00:00+02:00

Mairie du 17e

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu VILLAGE REILLE Adresse 11 impasse Reille Ville Paris lieuville VILLAGE REILLE Paris