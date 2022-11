Fête des Jardins au Château de Pommorio Tréveneuc, 22 avril 2023, Tréveneuc.

Fête des Jardins au Château de Pommorio

2023-04-22 10:00:00 – 2023-04-23 18:00:00

Fidèle à son niveau dʼexigence, la Fête des Jardins proposera un plateau de pépiniéristes collectionneurs exceptionnel , avec des spécialistes de premier plan venus de toute la France et dʼEurope et qui font référence dans leur domaine … Anglais, Belges, Hollandais, Français, la fine Fleur des pépiniéristes Européens sera au rendez-vous les Pépinières Hennebelle, Van Nuffelen, Boos hortensias, Barnhaven Primroses, les Fushias Delhommeau , Les roses Loubert, Fleurs et Senteurs, Jardins d’écoute s’il pleut, Jardin d’exception, La palmeraie Zen, de La Roche St-Louis, Les Pépinières Indigènes, pépinières Carpus, pépinières des Deux-Caps,Planète Pélargoniums, Les pépinières Botaniques Armoricaine, Gentiaan Bulborum Botanicum, Pépinière de Kerfandol, Carniflore, Boca Plantes, Naturals Gardens, le jardin du Crocus bleu, les hémérocalles de la pointe, Pépinières Tricot producteurs de pivoines et Iris, la ferme de la pomme liane etc…

Des plants potagers Bio produits en local, des arbres fruitiers et plants de petits fruitiers , et bien sur des artisans créateurs locaux, vanniers, potiers, ferronniers, herboristes, producteurs d’engrais vert, brocante de jardins, paysagistes, artisans d’art…..

cristof.courcy@wanadoo.fr +33 6 81 42 48 14 http://www.fetedesjardins.com/

dernière mise à jour : 2022-11-18 par