Paris Square Jacques-Antoine - Espace canin île de France, Paris Fête des jardins / Animations sur le thème du chiens 75014 Square Jacques-Antoine – Espace canin Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Fête des jardins / Animations sur le thème du chiens 75014 Square Jacques-Antoine – Espace canin, 26 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 26 septembre 2021

de 15h à 18h

gratuit

Une après-midi avec des animations sur le thème du chien. Seul, en famille ou entre amis, venez participer à notre première édition de cette fête !! INAUGURATION 15H00 en présence de Mme Sidonie PARISOT, adjointe à la Maire du 14ème, en charge des Conseils de quartier Jean Moulin-Porte d’Orléans & Montsouris-Dareau, de l’alimentation durable, des jardins partagés et de la condition animale PARTICIPEZ ! Interviews avec des associations et des professionnels du terrain – échange avec le public D’une naissance aux îles à l’adoption en métropole par l’association « Bonne heure des ti cœurs créoles de Sofaïa »

par l’association « Bonne heure des ti cœurs créoles de Sofaïa » Les chiens-guides dans la ville par l’association National des Maîtres de Chiens-Guides

par l’association National des Maîtres de Chiens-Guides Comment choisir son chien et le rendre heureux ? par Estelle LAVENAS d’Ambition Canine

? par Estelle LAVENAS d’Ambition Canine Bien s’occuper de son animal à Paris par Mélanie GAUTHIER de Tout Pour le Toutou VIVEZ LE QUARTIER ! Expositions de photos

Quizz, jeu de reconnaissance, et jeux éducatives

Biscuits de solidarité au profit de « Bonne heure des ti cœurs créoles de Sofaïa »

17H30 animation musicale : Audra BLACKNER et Pascal SÉGARD de Ze Buci Bees Le premier espace canin à Paris a vu le jour en décembre 2013 au Square Jacques-Antoine. L’association « Chiens en Ville, » dont les membres comptent parmi les usagers de cet espace, organise sa première édition de cette fête en partenariat avec l’association « Bonne heure des ti cœurs créoles de Sofaïa », Tout Pour le Toutou, Ambition Canine, l’association National des Maîtres de Chiens-Guides, et la mairie du 14ème arrondissement, Animations -> Conférence / Débat Square Jacques-Antoine – Espace canin 3, place Denfert-Rochereau Paris 75014

4, 6 : Denfert – Rochereau (115m) 6 : Saint-Jacques (337m) 38, 52, 59, 64, 68, 88, 216, 255 Denfert-Rochereau

Contact :Chiens en Ville, Assoc de loi 1901 ChiensEnVilleParis14@gmail.com https://www.facebook.com/ChiensEnVilleParis14 Animations -> Conférence / Débat Plein air;En famille

Date complète :

2021-09-26T15:00:00+02:00_2021-09-26T18:00:00+02:00

Mairie du 17e

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Square Jacques-Antoine - Espace canin Adresse 3, place Denfert-Rochereau Ville Paris lieuville Square Jacques-Antoine - Espace canin Paris