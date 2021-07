Fête des jardins +animation pop-pop Binic-Étables-sur-Mer, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Binic-Étables-sur-Mer.

Fête des jardins +animation pop-pop 2021-07-04 – 2021-07-04 Rue de la République Parc de la Belle Issue

Binic-Étables-sur-Mer Côtes d’Armor

Déambulation, découverte et plaisir 100 % nature. Exposants et producteurs locaux (pépiniéristes, rosiéristes, plantes aromatiques, miel, osier, nichoirs) et animations et ateliers nature pour les enfants et les adultes : land art, cabane à livres, espace motricité etc. Organisé par Graine d’enfances. Présence de Breizh Manos Amigas France Colombie avec l’animation pop-pop.

grainesdenfances@gmail.com

dernière mise à jour : 2021-06-29 par