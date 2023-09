Cet évènement est passé Fête des Jardins à la Maison Paris Nature Maison Paris Nature Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Fête des Jardins à la Maison Paris Nature Maison Paris Nature Paris, 23 septembre 2023, Paris. Du samedi 23 septembre 2023 au dimanche 24 septembre 2023 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Comme chaque année, l’équipe de la Maison Paris Nature vous invite à la Fête des jardins dans le Parc Floral de Paris. Vous pourrez participer et suivre des activités autour des insectes et des plantes. Retrouvez-nous autour de nos thématiques sur la biodiversité !

Samedi 23 et dimanche 24 septembre de 14h à 19h

Pavillon 1 : salle d’exposition (accès libre)

Atelier « la biodiversité à la loupe » :

Stands d’observation de fourmis, de plantes et de graines, d’insectes et de papillons à l’aide de loupes binoculaires et sur grand écran afin d’échanger sur la vie de cette biodiversité.

– Accès libre – Pavillon 2 : Bibliothèque nature (accès libre)

Livres pour adultes et enfants à consulter et à emprunter, jeux de société nature à découvrir sur place, casques de réalité virtuelle, bornes interactives (ruche numérique, quiz et podcasts).

15h : Lecture nature à partir de 3 ans. Pavillon 6 : Jardin des Papillons (accès libre)

Découverte des papillons de jour d’Ile de France et de quelques insectes en terrarium (phasmes, blattes, grillons, etc.).

Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite

Observation, 12 07 2017, Parc Floral 75012 © Mathieu MOLET

