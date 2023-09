Cet évènement est passé Fête des jardins à la Maison du Jardinage Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris 12ème Catégories d’Évènement: ile de france

Le dimanche 24 septembre 2023

de 14h00 à 18h00

Tout public. gratuit

Venez découvrir la Maison du Jardinage et ses animations à l’occasion de la Fête des jardins. Expositions sur le thème du jardinage urbain et de la végétalisation participative

Ouvrages et revues de jardinage en consultation dans la bibliothèque spécialisée

Venez découvrir la Maison du Jardinage et ses animations à l'occasion de la Fête des jardins. Expositions sur le thème du jardinage urbain et de la végétalisation participative

Ouvrages et revues de jardinage en consultation dans la bibliothèque spécialisée

Jeu « Les Olympiades du jardinier ! » : à travers des épreuves de jardinage, venez relever les défis du jardinier et gagner votre médaille ! Un passeport vous guidera pour chaque épreuve : épreuve créative (origami de pot ..) épreuve physique (lancer de bombe à graines ..) et épreuve de connaissance (nom des outils..).

