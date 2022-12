Fête des Islandais et des Terre-Neuvas Paimpol Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2023-07-16 14:30:00 – 2023-07-16 18:30:00

Côtes-d’Armor Paimpol Fête traditionnelle bretonne. Dès 10h vous pourrez participer à la messe, suivie de la procession jusqu’au port de Paimpol avec jeté de gerbe en mémoire des disparus. A partir de 14h30 défilé des cercles et bagadou. A 15h, spectacle de danse et de musique traditionnelles, quai Loti et 18h, triomphe des sonneurs. culture@ville-paimpol.fr +33 2 96 55 31 70 http://www.ville-paimpol.fr/ en extérieur Quai Neuf Paimpol

