Fête des initiatives pour le climat, “Mon village, Ma planète” : le matin, pour être sensibilisé au enjeux climatiques et environnementaux, découvrir des initiatives mises en place localement, avoir un temps d’échanges et de conseil à propos de la transition écologique. Avec la participation du SMICTOM, l’UNC, club nogentais de vélo, le PETR, et la présence de Sarah Bordeau Guilbert, responsable du projet Mobili’terre et l’association des maires ruraux du Loiret. A 14h30, projection de “Douce France” à l’Espace des étangs avec le marché des producteurs de pays et Mangeons Loiret. Fête des initiatives pour le climat, “Mon village, Ma planète” Place du marché face à la mairie Place de la République, Nogent-sur-vernisson Nogent-sur-vernisson

2021-09-12T09:00:00 2021-09-12T13:00:00

