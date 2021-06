Fête des Images ! Place des Vosges, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Épinal.

Fête des Images !

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Place des Vosges

### La Fête des Images revient pour sa 6e édition avec une programmation riche et variée centrée sur les richesses imagières de la Cité. La Fête des Images est devenue l’un des rendez-vous incontournables des arts visuels et de la scène mapping. Trois soirs durant, sous les étoiles de la ville, Épinal vous invite, au rythme des projections, performances et expositions à fêter, ensemble, toutes les formes d’images et tous les patrimoines. Cette année, la Fête des Images nous entraîne à la découverte de l’univers tout en poésie de Sidonie Hollard qui donnera vie aux Aventures de Gulliver, grâce au talent de Marie-Jeanne Gauthé. Nous retrouverons également le dessinateur Frédéric Pillot et son personnage Balbuzar le pirate, projeté sur un mur d’eau géant ! Les dessins de Daniel Cacouault, qui a récemment travaillé pour Netflix, seront projetés place de l’Âtre, dans un spectacle de Damien Fontaine. Enfin, le jeune artiste Amadeo Cervone, lauréat du Concours International de Vidéo Mapping de 2020 et du workshop co-organisé avec la Fête des Lumières de Lyon et l’école des Gobelins, nous emmènera dans un voyage au cœur d’un théâtre mécanique. La Ville est fière de pouvoir accompagner et de contribuer à la réussite et au rayonnement culturel de cette fête au-delà des frontières du département, par des partenariats forts comme, par exemple, avec l’école Méliès ou l’école des Gobelins à Paris.

Gratuit. Entrée libre. Circuit et projections dans la ville.

La Fête des Images revient pour sa 6e édition avec une programmation riche et variée centrée sur les richesses imagières de la Cité.

Place des Vosges Place des Vosges, 88000 Épinal Épinal Vosges



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:00:00 2021-09-17T23:30:00;2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T23:30:00