Fête des hameaux – Concours de pétanque
Le Mesnil-Thomas, 11 juin 2022

Pour la fête des hameaux, l'amicale du Mesnil-Thomas vous propose un concours de pétanque en doublette sur le terrain de l'école. Inscription à 13h30. Buvette sur place.

