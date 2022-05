Fête des Granges « Prendre l’air ensemble » Les Granges, 21 mai 2022, Saint-Jean.

Une après-midi pour se retrouver et se détendre sur le parvis des Granges. Au programme, des ateliers ludiques, coin lecture et jeux, création autour du vent, concours de bulles, démonstration de danses sévillanes… et des temps forts **De 15h à 21h Le TinyLab de Makers&Co ** Une boîte ? Oui, mais bourrée de nouvelles technologies. Vous souhaitez vivre une expérience immersive dans le monde des makers… Cette TinyHouse aménagée en mini Fablab vous permettra de passer rapidement de l’idée au prototype, de fabriquer, d’innover ! Tout public **À 15h Visite guidée urbotanique** _D’après les « Carnet d’une urbotaniste » de Lullie, éd Plume de Carotte _ Interprétation : Hélène Dedryvère Direction d’acteur : Muriel Benazeraf Avez-vous remarqué comme certains éléments de la ville, certains objets, ressemblent curieusement à des fleurs, à des arbres, à des insectes ou à des animaux ? Avec humour et poésie, Rosemonde Santo vous invite à une sortie naturaliste dans le biotope urbain à la découverte de ces nouvelles espèces. Cette visite guidée, absurde et décalée, met en valeur ce qui ne l’est pas habituellement, tout en questionnant le rapport que la ville entretient avec la nature. Départ du Parvis des Granges Tout public à partir de 8 ans **À 16h & 18h30 Les Chimères du Vent** Déambulation aventureuse et performance de bulles de savon géantes _Cie L’Envers du monde_ Des chasseurs de nuages partent à la recherche des origines du vent. Au cours de leur voyage, ils rencontrent des muses des vents qui dansent à travers les nuages. Plusieurs tableaux composent cette déambulation et invitent le public à s’embarquer dans un voyage fantastique. Les personnages bravent des tempêtes de vent, des marées célestes imaginaires, entre air et eau. **À 17h15 Atelier bulles** Tout public **De 19h à 21h Challenge game « Le casse du siècle » ** Plongez-vous dans l’univers d’une série à succès et vivez l’aventure d’un braquage ! Chaque équipe aura un objectif différent et des missions à effectuer en parallèle. _Mystery Prod_ Sur inscription – 30 personnes Public ados, adultes

