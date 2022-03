Fête des Grands mères Chaponost Chaponost Catégories d’évènement: Chaponost

Rhône

Fête des Grands mères Chaponost, 6 mars 2022, Chaponost. Fête des Grands mères Salle socio-culturelle Place G. Clémenceau Chaponost

2022-03-06 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-06 12:30:00 12:30:00 Salle socio-culturelle Place G. Clémenceau

Chaponost Rhône Chaponost L’association Chaponost Couleurs et Passions organise sa traditionnelle fête des grands mères. A cette occasion, les palmarès des concours de fleurissement et d’illuminations 2021 seront dévoilés.

N’hésitez pas à venir passer un moment convivial. af.assoc@orange.fr Salle socio-culturelle Place G. Clémenceau Chaponost

