Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or Visite Bienvenue à la ferme Fruirouge pour la Fête des Grands-mères.

La ferme Fruirouge a un quart de siècle, mais elle est le fruit d’une lignée familiale depuis 6 générations, paysans à Concœur, hameau de Nuits-Saint-Georges, dans les Hautes-Côtes de Bourgogne.

C’est avec plaisir que nous vous guiderons à travers notre histoire pour une visite commentée jusqu’à la salle vidéo, nouvellement aménagée dans notre ancien atelier de fabrication, où un film vient illustrer notre relation au vivant.

Nous avons à cœur de vous accueillir dans ce lieu chargé d’histoire et de savoir-faire.

