Fête des goémoniers Plounéour-Brignogan-plages, 14 juillet 2022, Plounéour-Brignogan-plages.

Fête des goémoniers Pointe de Beg ar Groas Kérurus Plounéour-Brignogan-plages

2022-07-14 10:30:00 – 2022-07-14 20:00:00 Pointe de Beg ar Groas Kérurus

Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Défilé et embarquement des goémoniers à 10H30 Repas marin à 12h À partir de 14h n- tBrûlage de goémo – tVillage artisans n- tConvoyage de goémon par chevaux n- tChants de marins À partir de 17h n- tRetour des goémoniers et des drômes n- tDéchargement des vieux gréements n- tBénédiction de la mer La fête commence par le traditionnel défilé des 120 hommes, femmes et enfants revêtus du costume d’autrefois. Arrivé à la pointe de Beg-ar Groaz, les quatre équipes formées embarquent pour aller couper le goémon dans les rochers. Pour transporter l’algue récoltée, les hommes se servent de civières ou brancards. Une fois formé quatre drômes, des tas de goémons de plusieurs tonnes flottants, les goémoniers reviennent à la marée montante. Pour ramener les drômes, le goémonier utilise les courants et oriente ce radeau flottant à l’aide d’une perche en bois. nPendant l’après midi, sur la dune, on danse, on mange, on chante et on explique autour du four creusé à même la dune comment était brûlé le précieux butin maritime pour en extraire la soude.

+33 6 08 50 03 22

