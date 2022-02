Fête des Géraniums et des Jardins Beuvron-en-Auge, 8 mai 2022, Beuvron-en-Auge.

Fête des Géraniums et des Jardins Beuvron-en-Auge

2022-05-08 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-08 18:00:00 18:00:00

Beuvron-en-Auge Calvados

Depuis bientôt 40 ans se tient dans ce village préservé la grande fête des fleurs, des amateurs du jardinage, de l’innovation et du développement durable ! Des professionnels de l’horticulture et du jardinage viennent exposer leurs plus beaux plants de géraniums et autres fleurs, et vous conseillent pour vos propres créations.

+33 6 11 69 36 03

dernière mise à jour : 2022-02-25 par