Fête des Gardians

Arles Centre, le dimanche 1 mai à 09:00

Après deux années de crise sanitaire, ce rendez-vous traditionnel retrouve sa date habituelle du 1er mai : – dès 9h rassemblement des gardians sur le boulevard des Lices et des Arlésiennes en costume traditionnel. – 9h30, départ du défilé en ville : direction place du Forum devant la statue du poète provençal, Frédéric Mistral, pour lui rendre hommage, en passant par la rue Jean Jaurès, la place de la République, le plan de la Cour, et la rue du Palais. Direction Notre Dame de la Major en passant par la rue des Arènes et le rond-point des Arènes (côté Major) pour la bénédiction des chevaux sur le parvis de l’église (10h20).. – 10h30 : messe en provençal. – 11h30 : le cortège rejoint la place de la République pour assister à la remise des pains bénits aux autorités de la ville (12h). – 12h30 : repas salle des fêtes – 15h30 : les gardians et le public se retrouvent aux arènes pour un grand spectacle provençal, qui met en scène la fougue et l’adresse des jeunes cavaliers au cours des jeux de gardians. Entrée générale 10€ et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Ce sera la 1ère Fête des gardians pour la Reine d’Arles élue en juin 2021 : Camille Hoteman. Le nouveau Capitaine de la Confrérie, Raoul Mailhan, prendra la suite d’Emmanuel Lescot. .

Les gardians honorent leur patron Saint-Georges lors d’une fête traditionnelle organisée par la Confrérie des gardians fondée en 1512.

Arles Centre Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



