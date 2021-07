Fête des fruits Saint-Loup, 17 octobre 2021-17 octobre 2021, Saint-Loup.

Fête des fruits 2021-10-17 – 2021-10-17 Rue du maître des forges Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité

Saint-Loup 58200

C’est la Fête des Fruits au Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité. Au programme :

– fabrication de jus de pommes avec dégustation et vente

– dégustation de châtaignes

– réalisation de confitures de coings

– stand de produits du terroir et présence du syndicat des apiculteurs

– identification de vos fruits (apporter 3 ou 4 fruits sains d’un même arbre)

– visite du musée

Fête réalisée en partenariat avec les Croqueurs de pommes « LE GREFFON » (Groupe pour la Renaissance des Espèces Fruitières Oubliées de la Nièvre). Entrée gratuite.

+33 3 86 39 91 41

dernière mise à jour : 2021-06-11 par