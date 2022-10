FÊTE DES FRUITS ET DES LÉGUMES A COHONS Cohons Cohons Catégorie d’évènement: Cohons

FÊTE DES FRUITS ET DES LÉGUMES A COHONS Cohons, 9 octobre 2022, Cohons. FÊTE DES FRUITS ET DES LÉGUMES A COHONS

4, cours Marcel Baron Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne Maison Départementale du Tourisme de la Haute-MarneMaison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne Cohons

2022-10-09 – 2022-10-09 Cohons Haute-Marne 14 rue Candrée Route de Bourg Cohons Il est important de privilégier les fruits et légumes de saison pour leur goût, mais aussi afin de réduire notre impact écologique. Cependant, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver et d’imaginer des recettes. de nombreux avantages ! 1. Consommer de saison, c’est profiter de tous les bienfaits nutritionnels

2. Consommer de saison, c’est encourager les circuits courts

3. Consommer de saison et local, c’est protéger l’environnement – Produits locaux

– Animations

– Repas gourmands ! +33 6 78 26 94 24 http://www.jardin-remarquable.fr/ Cohons

dernière mise à jour : 2022-10-04 par Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne

Détails Catégorie d’évènement: Cohons Autres Lieu Cohons Adresse 4, cours Marcel Baron Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne Maison Départementale du Tourisme de la Haute-MarneMaison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne Ville Cohons lieuville Cohons

Cohons Cohons https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cohons/

FÊTE DES FRUITS ET DES LÉGUMES A COHONS Cohons 2022-10-09 was last modified: by FÊTE DES FRUITS ET DES LÉGUMES A COHONS Cohons Cohons 9 octobre 2022 4 cours Marcel Baron Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne

Cohons