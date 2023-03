Fête des fromages fermiers, 28 mai 2023, Rocamadour .

Fête des fromages fermiers

Bois de Belveyre Rocamadour Lot

2023-05-28 10:00:00 – 2023-05-28 18:00:00

Rocamadour

Lot

Programme 2023 non communiqué.

Programme 2022:

De 10 h à 18 h : marché et dégustation des fromages fermiers et des vins régionaux

Animation musicale

Atelier de fabrication, invitée d’honneur: la Tome des Bauges AOP

Atelier autour du Rocamadour AOP : mini-fabrication, découverte de la filière, des métiers et démonstration de moulage.

Pour les enfants : « Viens faire un tour en tracteur » par les Jeunes agriculteurs du Lot, maquillage et manège de chevaux de bois.

De 12 h à 12 h 30 : arrivée du troupeau de caprins au bois de Belveyre, départ de la ferme la Borie d’Imbert. Précisions sur la page facebook de la ferme.

De 12 h à 14 h 30 : déjeuner champêtre avec menu unique à 14 € (grillades d’agneau fermier du Quercy Label Rouge, aligot, Rocamadour AOP, gâteau aux noix et un verre de la Fête des fromages offert).. Tickets à acheter à partir de 10 h à l’accueil de la fête.

A 15 h : démonstration de maîtres-chiens : recherche, obéissance et mordant.

Cette manifestation se distingue chaque année par sa forte identité, son esprit authentique et convivial, au cœur même du terroir du Rocamadour AOP.

Exclusivement consacrée aux fromages fermiers AOP, elle met en valeur les produits de qualité des campagnes françaises et les savoir-faire des producteurs pour le plus grand plaisir de nos papilles.

