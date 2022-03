Fête des Fromages Fermiers à Rocamadour Rocamadour Rocamadour Catégories d’évènement: Lot

2022-06-05 10:00:00 – 2022-06-05 18:00:00

Rocamadour Lot Programme non communiqué à ce jour. Cette manifestation se distingue chaque année par sa forte identité, son esprit authentique et convivial, au cœur même du terroir du Rocamadour AOP.

Exclusivement consacrée aux fromages fermiers AOP, elle met en valeur les produits de qualité des campagnes françaises et les savoir-faire des producteurs pour le plus grand plaisir de nos papilles. Programme non communiqué à ce jour. OT Vallée Dordogne

