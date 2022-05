FÊTE DES FRAISES Maxéville, 2 juin 2022, Maxéville.

Après avoir vue ses vignes dévastées par le phylloxera, Maxéville se tourne vers le maraîchage et plus particulièrement la production de fraises. Il est donc naturel que la fête traditionnelle annuelle de la ville mette ce fruit savoureux à l’honneur chaque deuxième week-end du mois de juin ! Un week-end XXL complet de festivités et qui propose aux maxévillois concerts, spectacles et animations. C’est aussi un moment privilégié pour retrouver les nombreuses associations maxévilloises, au cours de démonstrations et de stands d’informations. La fraise est présente à l’état brut et sous forme de tartes et pâtisseries diverses. Une fraise qui n’est plus produite sur le territoire, mais qui s’efforce d’être issue de productions locales. édition 2022 : du 2 au 5 juin 2022

