2022-04-30 – 2022-05-01

Carros Alpes-Maritimes Carros Pendant le week-end, les célèbres fraises de Carros et les produits du terroir seront à l’honneur.

Au programme : de nombreuses animations pour les enfants, attractions foraines, ateliers, des démonstrations de danse, soirée gourmande, vente fraises. +33 4 92 08 44 70 Carros

