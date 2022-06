Fête des Fous Villandraut Villandraut Catégories d’évènement: 33730

2022-07-14 10:00:00 – 2022-07-14 23:00:00

Villandraut 33730 Villandraut Notre grande fête médiévale revient comme chaque année pour le 14 juillet ! Programme des spectacles la journée :

10h30 : Musique médiévale (Turbamusica)

11h15 : Déambulation d’échassiers (Cie Arteflammes)

11h45 : Conte musical (Cie L’Arbre-fée)

12h30 : Combat de chevaliers (Les Fines lames du Médoc)

13h15 : Turbamusica

14h : Déambulation d’échassiers

14h45 : Conte musical

15h30 : Combat de chevaliers

16h15 : Turbamusica

17h : Déambulation d’échassiers

17h45 : Conte musical

18h30 : Combat de chevaliers

19h15 : Turbamusica

22h : Buccaneer’s night – Spectacle de feu piratesque (Cie Arteflammes) En continu : Marché d’artisans, campement médiéval (démonstrations, initiation au combat à l’épée et au tir à l’arc, cuisine médiévale, jeux…), initiations à la forge avec Vincent Jouan de la Forge de L’Azyl, ateliers médiévaux…

