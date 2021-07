Villandraut Villandraut Gironde, Villandraut Fête des Fous au Château de Villandraut Villandraut Villandraut Catégories d’évènement: Gironde

Villandraut

Fête des Fous au Château de Villandraut Villandraut, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Villandraut. Fête des Fous au Château de Villandraut 2021-07-14 10:00:00 – 2021-11-28 23:00:00 Rue Lafon Isoré Château de Villandraut

Villandraut Gironde Villandraut Programme :

10h30 (cour du château) : Les Derniers Trouvères (musique médiévale)

11h30 : Les Crapiauds (théâtre)

12h30 : Combat de chevaliers

13h30 : Les Derniers Trouvères

14h : Les Échassiers Saltimbanques (déambulation)

15h : Combat de chevaliers

16h : Les Échassiers Tribal (déambulation)

16h30 : Les Derniers Trouvères

17h30 (cour du château) : Les Derniers Trouvères

18h : Petite Histoire de la Jonglerie

19h : Combat de chevaliers

19h30 : Les Derniers Trouvères

22h : Spectacle de feu En continu : Marché des artisans, déambulations des Crapiauds, campement médiéval (démonstrations, initiation au combat à l’épée et au tir à l’arc, cuisine médiévale, jeux…), initiations à la forge avec Vincent Jouan de la Forge de L’Azyl, ateliers taille de pierre, calligraphie…

Buvette et restauration sur place Programme :

10h30 (cour du château) : Les Derniers Trouvères (musique médiévale)

11h30 : Les Crapiauds (théâtre)

12h30 : Combat de chevaliers

13h30 : Les Derniers Trouvères

14h : Les Échassiers Saltimbanques (déambulation)

15h : Combat de chevaliers

16h : Les Échassiers Tribal (déambulation)

16h30 : Les Derniers Trouvères

17h30 (cour du château) : Les Derniers Trouvères

18h : Petite Histoire de la Jonglerie

19h : Combat de chevaliers

19h30 : Les Derniers Trouvères

22h : Spectacle de feu En continu : Marché des artisans, déambulations des Crapiauds, campement médiéval (démonstrations, initiation au combat à l’épée et au tir à l’arc, cuisine médiévale, jeux…), initiations à la forge avec Vincent Jouan de la Forge de L’Azyl, ateliers taille de pierre, calligraphie…

Buvette et restauration sur place +33 5 56 25 87 57 Programme :

10h30 (cour du château) : Les Derniers Trouvères (musique médiévale)

11h30 : Les Crapiauds (théâtre)

12h30 : Combat de chevaliers

13h30 : Les Derniers Trouvères

14h : Les Échassiers Saltimbanques (déambulation)

15h : Combat de chevaliers

16h : Les Échassiers Tribal (déambulation)

16h30 : Les Derniers Trouvères

17h30 (cour du château) : Les Derniers Trouvères

18h : Petite Histoire de la Jonglerie

19h : Combat de chevaliers

19h30 : Les Derniers Trouvères

22h : Spectacle de feu En continu : Marché des artisans, déambulations des Crapiauds, campement médiéval (démonstrations, initiation au combat à l’épée et au tir à l’arc, cuisine médiévale, jeux…), initiations à la forge avec Vincent Jouan de la Forge de L’Azyl, ateliers taille de pierre, calligraphie…

Buvette et restauration sur place Adichats-credit-Guy-Pracros dernière mise à jour : 2021-07-04 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villandraut Étiquettes évènement : Autres Lieu Villandraut Adresse Rue Lafon Isoré Château de Villandraut Ville Villandraut lieuville 44.4596#-0.37292