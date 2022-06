FÊTE DES FOINS, D’HIER À AUJOURD’HUI Corzé Corzé Catégories d’évènement: 49140

Venez participer à la 14ème Fête des Foins à Corzé !

Travail à l'ancienne, exposition et défilé de tracteurs anciens (11h le matin), exposition de matériels anciens, tonte de moutons, promenades à poney, vieux métiers et animations diverses. Entrée gratuite, restauration sur place (à réserver). Tombola avec un tracteur ancien à gagner. 

Réservation et renseignement : 06 80 94 12 46
www.asml.fr

2022-06-26
Corzé

