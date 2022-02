Fête des fleurs Plomeur, 15 mars 2022, Plomeur.

Fête des fleurs Kerloc’H Entreprise Kaandorp Plomeur

2022-03-15 – 2022-04-17 Kerloc’H Entreprise Kaandorp

Plomeur Finistère Plomeur

Dès le début du printemps, l’horizon de la Torche s’irise. L’éclosion des jacinthes offre une palette de couleurs pastel et de parfum enivrant à partir du 5 mars : un vrai émerveillement visuel et olfactif. Les tulipes, suivront avec leurs couleurs éclatantes, jusqu’à la mi-avril.

Pour contempler ces étendues fleuries, dès le 15 mars vous pourrez prendre le Petit Train au départ de notre cour (pas besoin de réserver) et ce, jusqu’à la mi-avril. Départ régulier à partir de 11H, tous les 3/4 d’heures, 7 jours sur 7. Pas de réservation au préalable.

Notre « Bulborium » ou jardin d’exposition de fleurs printanières : jacinthes, narcisses, tulipes, sera fleuri du 2 mars au 22 avril. Vous pourrez vous procurer ces variétés de bulbes à partir de septembre.

Le Circuit découverte des jacinthes est une balade d’environ 5 km le long des champs de jacinthes, suivant un circuit bien fléché. Le départ se prendra entre 13H30 et 16H30 le samedi 12 mars, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Gratuit. Pas de réservation, ni d’inscription à faire. Ce jour-là seulement, les visiteurs sont autorisés à circuler à pied, le long des champs de jacinthes.

Le circuit pédestre à la découverte des tulipes sera proposée au départ des établissement Kaandorp le dimanche 3 avril 2022 de 9H30 à 16H. Vous pourrez suivre un parcours fléché, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Pas de réservation au préalable. Ce jour-là seulement, les visiteurs sont autorisés à circuler à pied, le long des champs de tulipes.

+33 6 59 45 18 93

Kerloc’H Entreprise Kaandorp Plomeur

