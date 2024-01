Fête des fleurs Kerloc’H Plomeur, samedi 16 mars 2024.

Fête des fleurs Kerloc’H Plomeur Finistère

Dès le début du printemps, l’horizon de la Torche s’irise. L’éclosion des jacinthes

offre une palette de couleurs pastel et de parfum enivrant sur 20 hectares, à partir du

16 mars : un vrai émerveillement visuel et olfactif. Les tulipes sur seulement 2

hectares, suivront avec leurs couleurs éclatantes, jusqu’au 19 avril.

Pour contempler ces étendues fleuries, vous pourrez empruntez les routes des

alentours en voiture.

A partir du 16 mars, vous pourrez prendre le Petit Train au départ de notre cour

et ce jusqu’au 19 avril. Réservation groupes au 06 59 45 18 93. Pas de

réservation à faire pour les individuels. Départs réguliers tous les 3⁄4 d’heure à

partir de 10H30.

Notre Bulborium ou jardin d’exposition de fleurs printanières : jacinthes,

narcisses, tulipes, est fleuri du 5 mars au 21 avril. Vous trouverez ces variétés de

bulbes dans notre magasin, à partir de septembre.

Notre magasin de vente au détail sera ouvert tous les jours :

du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 13H30 à 17H30

et le samedi et dimanche de 10H à 12H et de 14H à 18H.

Nous vous proposons nos bottes de tulipes et des bulbes à floraison estivale :

bégonias, dahlias, lys…

Le Circuit découverte des jacinthes est une balade d’environ 5 km le long des

champs de jacinthes, suivant un circuit bien fléché.

Le départ se prend entre 13H00 et 17H00 le samedi 16 mars. Pas de réservation

préalable. Gratuit.

Ce jour-là seulement, les visiteurs sont autorisés à circuler à pied, le long des

champs de jacinthes.

Venez découvrir notre Mosaïque en fleurs de jacinthes (entrée gratuite) du samedi

16 mars au 19 avril 2023. Le thème : le Palais de la Paix, La Haye (Pays-Bas)

Un circuit pédestre nature fléché sera proposé au départ des établissements

Kaandorp le dimanche 2 avril de 10H à 16H. Pas de réservation préalable. .

Kerloc’H Entreprise Kaandorp

Plomeur 29120 Finistère Bretagne

