Fête des fleurs Hipsheim

Hipsheim

Fête des fleurs Hipsheim, 8 mai 2022, Hipsheim. Fête des fleurs Hipsheim

2022-05-08 10:00:00 – 2022-05-08 18:00:00

Cette année la fête s'organisera autour d'un projet d'Action et Partage Humanitaire (ACPAHU) pour la réalisation d'un puits pour 292 ménages de Gnassibracopé, au Togo. " Dans ces villages, les populations sont contraintes d'utiliser les eaux des bas- fonds ou des marécages. En saison sèche ces eaux tarissent. Les femmes et les jeunes filles à longueur de journée, parcourent plusieurs kilomètres à la recherche de cette « denrée rare » qu'est l'eau. Même si elles en trouvent, elle est souvent pataugée et souillée par les bœufs des bergers peuls en transhumance. Ces corvées d'eau jouent négativement sur la scolarisation des jeunes filles élèves. La mortalité infantile est étroitement liée aux maladies hydriques. La crise de l'eau menace sérieusement ces villages. " (Extrait des projets 2022-2023 d'ACPAHU). En dehors de la vente traditionnelle de fleurs, nous prévoyons d'organiser un échange de boutures et une petite brocante d'outils de jardin que vous apporterez. ACPAHU vous proposera par ailleurs un stand d'artisanat du Togo ainsi qu'une vente de livres d'occasion alimentée autant par ACPAHU que par les apports des visiteurs.

