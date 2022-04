Fête des Fleurs et du Terroir Place Montorge, 14 mai 2022, Varennes-Vauzelles.

Le retour du printemps nous donne des envies de fleurs, de jardin, de pique-nique et de flânerie en pleine nature. Pour satisfaire toutes ces envies, la ville de Varennes-Vauzelles vous a concocté la Fête des Fleurs et du Terroir, le samedi 14 mai, de 9h à 18h, Place Montorge. Vous y trouverez bien sûr des plants de fleurs et de légumes vendus par des horticulteurs, des conseils pour avoir un beau jardin, des astuces pour un compostage réussi et des produits du terroir pour mitonner de bons petits plats. Pour vous mettre en appétit, les cuisiniers des Toques Nivernaises vous prépareront des dégustations sucrées et salées. Les animaux de la mini ferme raviront les enfants comme les parents. Enfin, les clients pourront repartir avec un sac de terreau fourni par Nevers Agglomération, à partir des déchets végétaux collectés dans les déchetteries du territoire. Cette manifestation est organisée en partenariat avec Nevers Agglomération, La Belle Nièvre et le magasin Botanic de Varennes-Vauzelles. La Fête des Fleurs et du Terroir ouvre la saison des marchés à Varennes-Vauzelles, puisque trois semaines plus tard la ville vous donne rendez-vous pour le premier Marché de l’Été de l’année, le vendredi 3 juin, de 17h à 21h, square Maurice Thorez. _Infos pratiques : La Fête des Fleurs et du Terroir, samedi 14 mai, de 9h à 18h, Place Montorge. Entrée gratuite – Parking dans les rues adjacentes et au Crot Cizeau_

C’est le printemps, retour au jardin ! Pour embellir vos extérieurs, venez à la Fête et du Terroir de Varennes-Vauzelles, le samedi 14 mai.

