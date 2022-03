Fête des Fleurs et des plantes Aubas, 1 mai 2022, Aubas.

Fête des Fleurs et des plantes Aubas

2022-05-01 09:00:00 – 2022-05-01

Aubas Dordogne Aubas

Toute la journée, des activités pour les petits et les grands :

– Démonstration des artisans exposants (verre soufflé, ferronnerie d’art, vannerie),

– Stand de revues occitanes tenu par le club occitan l’A.S.C.O.

– Atelier enfants/adultes, gratuits (sauf achat des matières premières pour les bopuquets) : art floral, mur végétalisé, frise à colorier.

– Exposition de peinture dans l’église (entrée libre et gratuite).

A partir de 9h, pépiniéristes, horticulteurs, producteurs et artisans seront au rendez-vous pour vous accueillir.

Des animations à heures fixes vous seront proposées : randonnée botanique et géologique gratuite (à 10h), moment de scène théâtral dite en français et en occitan (à 15h), tombola gratuite (tirage à 11h30 et 16h30), restauration sur place à partir de 12h, service de “brouettes” par les enfants de la commune.

La journée sera animée par Jo Cazabeau au micro.

Toute la journée, des activités pour les petits et les grands :

– Démonstration des artisans exposants (verre soufflé, ferronnerie d’art, vannerie),

– Stand de revues occitanes tenu par le club occitan l’A.S.C.O.

– Atelier enfants/adultes, gratuits (sauf achat des matières premières pour les bopuquets) : art floral, mur végétalisé, frise à colorier.

– Exposition de peinture dans l’église (entrée libre et gratuite).

A partir de 9h, pépiniéristes, horticulteurs, producteurs et artisans seront au rendez-vous pour vous accueillir.

Des animations à heures fixes vous seront proposées : randonnée botanique et géologique gratuite (à 10h), moment de scène théâtral dite en français et en occitan (à 15h), tombola gratuite (tirage à 11h30 et 16h30), restauration sur place à partir de 12h, service de “brouettes” par les enfants de la commune.

La journée sera animée par Jo Cazabeau au micro.

Toute la journée, des activités pour les petits et les grands :

– Démonstration des artisans exposants (verre soufflé, ferronnerie d’art, vannerie),

– Stand de revues occitanes tenu par le club occitan l’A.S.C.O.

– Atelier enfants/adultes, gratuits (sauf achat des matières premières pour les bopuquets) : art floral, mur végétalisé, frise à colorier.

– Exposition de peinture dans l’église (entrée libre et gratuite).

A partir de 9h, pépiniéristes, horticulteurs, producteurs et artisans seront au rendez-vous pour vous accueillir.

Des animations à heures fixes vous seront proposées : randonnée botanique et géologique gratuite (à 10h), moment de scène théâtral dite en français et en occitan (à 15h), tombola gratuite (tirage à 11h30 et 16h30), restauration sur place à partir de 12h, service de “brouettes” par les enfants de la commune.

La journée sera animée par Jo Cazabeau au micro.

Aubas

dernière mise à jour : 2022-03-15 par