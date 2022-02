Fête des Fleurs et des abeilles Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet

Fête des Fleurs et des abeilles Eymet, 24 avril 2022, Eymet. Fête des Fleurs et des abeilles Jardin Cadix Avenue de la Bastide Eymet

2022-04-24 – 2022-04-24 Jardin Cadix Avenue de la Bastide

Eymet Dordogne EUR Les Fleurs d’Eymet vous invitent à agrémenter vos jardins avec des fleurs, plantes, décoration de jardin, vannerie, nichoirs… Vous pourrez profiter du cadre du parc à l’ombre des remparts du château pour vous restaurer le midi : restauration et buvette. Vente de crêpes et de gâteaux toute la journée au profit de l’association. Les Fleurs d’Eymet vous invitent à agrémenter vos jardins avec des fleurs, plantes, décoration de jardin, vannerie, nichoirs… Vous pourrez profiter du cadre du parc à l’ombre des remparts du château pour vous restaurer le midi : restauration et buvette. Vente de crêpes et de gâteaux toute la journée au profit de l’association. +33 6 84 24 29 55 Les Fleurs d’Eymet vous invitent à agrémenter vos jardins avec des fleurs, plantes, décoration de jardin, vannerie, nichoirs… Vous pourrez profiter du cadre du parc à l’ombre des remparts du château pour vous restaurer le midi : restauration et buvette. Vente de crêpes et de gâteaux toute la journée au profit de l’association. les fleurs d’eymet

Jardin Cadix Avenue de la Bastide Eymet

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Eymet Autres Lieu Eymet Adresse Jardin Cadix Avenue de la Bastide Ville Eymet lieuville Jardin Cadix Avenue de la Bastide Eymet Departement Dordogne

Eymet Eymet Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eymet/

Fête des Fleurs et des abeilles Eymet 2022-04-24 was last modified: by Fête des Fleurs et des abeilles Eymet Eymet 24 avril 2022 Dordogne Eymet

Eymet Dordogne