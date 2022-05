Fête des Fleurs du Moulin Neuf Ploudalmézeau Ploudalmézeau Catégories d’évènement: Finistère

Ploudalmézeau Finistère Fête des Fleurs du Pays de Brest, au Jardin Public du Moulin Neuf de Ploudalmézeau.

Vente de plants, artisanat d’art, tiercé de la rose, exposition de rosiers, conseils de greffage, art floral, concours de jardinières. Animations musicales. Un voyage à gagner ! Nouveauté cette année : restauration sur place. andregelebart@orange.fr Fête des Fleurs du Pays de Brest, au Jardin Public du Moulin Neuf de Ploudalmézeau.

